وزيرة البيئة تسافر إلى تركيا للمشاركة في المنتدى العالمى صفر مخلفات

توجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى تركيا للمشاركة فى فعاليات المنتدى العالمى "صفر مخلفات"، الذى يعقد خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجارى بمدينة أسطنبول، وينظم الحدث مؤسسة صفر مخلفات بمشاركة واسعة من عدد كبير من المؤسسات العامة والحكومات المحلية والمنظمات الدولية ، ولفيف من الأكاديمين ورواد القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني و قادة المدن و المجتمعات المحلية وصانعي السياسات.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المنتدى يعد منصة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تعزيز التبني العالمي لنهج صفر مخلفات، وتعزيز الاستدامة البيئية، ودعم ممارسات الاقتصاد الدائري ، كما يعد فرصة لعرض أفضل الممارسات فى مجال المخلفات ، ووضع الأساس لتعاون جديد.

وأوضحت الوزيرة أن نهج "صفر مخلفات" يعد نهجاً بالغ الأهمية في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل إنتاج المخلفات، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتخفيف الآثار البيئية، كما يُسهم في التحول الاقتصادي من خلال تشجيع التوظيف الأخضر، وتعزيز نماذج الإنتاج والاستهلاك المستدامة.



ولفتت وزيرة التنمية المحلية أن المنتدى يهدف إلى مواءمة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال تعزيز التبني العالمي لرؤية "صفر مخلفات" وتشجيع التنمية القائمة على المسؤولية البيئية.

و يتضمن برنامج المنتدى عدة جلسات سياسية رفيعة المستوى، ومناقشات جماعية متعددة الأطراف، وجلسات تعرض ممارسات نموذجية. وستتاح الفرصة للمشاركين لتبادل خبراتهم، والتعرف على الممارسات في البلدان الأخرى، من أجل العمل على تطوير حلول مشتركة ، وتشارك الدكتورة منال عوض فى عدة جلسات منها جلسة "الاستراتيجيات الوطنية لتنفيذ سياسات "صفر مخلفات" في مدننا ومجتمعاتنا من أجل مستقبل حضري مستدام" ، وجلسة "إعادة تصور تجارة التجزئة في عالم خالٍ من المخلفات "، علاوة على جلسة " الإلكترونيات:من التكنولوجيا المُستخدَمة إلى التكنولوجيا المُستدامة".