أفضل طرق علاج جفاف البشرة واستعادة نضارتها مع تغيرات الجو

تتأثر البشرة كثيراً بسبب انخفاض الرطوبة والرياح الباردة، مما يؤدي إلى الجفاف، والتقشير، وفقدان النضارة. إليك خطة متكاملة لعلاج جفاف البشرة واستعادة حيويتها:



أولاً: الترطيب العميق

استخدمي مرطباً غنياً بالهيالورونيك أسيد أو السيراميد مرتين يومياً (صباحاً ومساءً).

يفضل اختيار كريم وليس لوشن؛ لأن الكريم أثقل وأكثر فاعلية في الجو البارد.



ثانياً: العناية اليومية

غسول لطيف: استخدمي غسولاً خالياً من الكحول أو الكبريتات.

تجنبي الماء الساخن أثناء الغسيل أو الاستحمام، لأنه يزيل الزيوت الطبيعية من الجلد.

جففي وجهك بلطف بمنشفة قطنية عن طريق الطبطبة لا الفرك.

ضعي المرطب فوراً بعد الغسيل قبل أن تجف البشرة تماماً لحبس الرطوبة.



ثالثاً: التغذية ونمط الحياة

اشربي ما لا يقل عن ٨ أكواب ماء يومياً.

أكثري من الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 مثل السمك والمكسرات.

تناول الخضروات الورقية والفواكه الغنية بفيتامين C (البرتقال، الفراولة، الكيوي) لتحفيز الكولاجين.

قللي من الكافيين والمشروبات الغازية لأنها تسبب الجفاف.



رابعاً: الحماية من الجو

واقي الشمس ضروري حتى في الشتاء، لأن الأشعة فوق البنفسجية تضعف حاجز البشرة.

استخدمي مرطب شفاه يحتوي على زبدة الشيا أو الفازلين.

جهاز ترطيب الجو (Humidifier) في المنزل يساعد كثيراً في الحفاظ على رطوبة البشرة.



خامساً: ماسكات طبيعية مغذية (مرتين أسبوعياً)

ماسك العسل والزبادي:

ملعقة عسل + ملعقة زبادي.

يوضع 15 دقيقة ثم يشطف بماء فاتر.

ماسك الأفوكادو والعسل:

ربع ثمرة أفوكادو مهروسة + ملعقة عسل.

يغذي البشرة ويعيد النضارة.

ماسك جل الألوفيرا:

يرطب ويهدئ الاحمرار.