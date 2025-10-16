قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد مقتل الغماري.. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بمهاجمة الحوثيين مجددا
زياد علاء بعد إصابته في الرباط الصليبي: المريخ البورسعيدي رافض علاجي
وزير العدل: تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعزز الثقة في منظومة العدالة
رئيس الوزراء: الماء ليس سببا للنزاع ومستقبلنا المشترك يبدأ بقطرة منه
ريحاب رضوان : ذهبية بطولة العالم بداية وهدفي ميدالية في بارالمبياد لوس انجلوس
خالد الجندي: الله حرم الخمر والخنزير والبعض يبحث عن سبب التحريم
جمال العدل يهدي التلفزيون المصري مسلسلاً من إنتاجه
وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يؤكدان ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق غزة
خالد الجندي: رأينا بأعيننا عواقب مخالفة ولي الأمر
مفتي الجمهورية : الأفكار المنحرفة سبيل لهدم الأوطان وإفساد العقول
رئيس الوزراء: تطوير نظم مراقبة السد العالي وتطبيقات لخدمة المزارعين
حسن مصطفى: هناك أشخاص يعملون في الأهلي لم يحققوا ربع ما حققته مع النادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال يمدد اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان لـ 6 أشهر إضافية

الدكتور حسام أبو صفية
الدكتور حسام أبو صفية
محمود نوفل

أفادت تقارير إعلامية بأن محكمة إسرائيلية مددت اعتقال الدكتور حسام أبوصفية مدير مستشفى كمال عدوان لستة أشهر إضافية.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، كشفت في وقت سابق  عن مستجدات جديدة تتعلق بصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، مشيرة إلى إدراج اسم الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى "كمال عدوان"، ضمن "قائمة الاحتياط" للأسرى الفلسطينيين.

وذكرت القناة أن إدراج أبو صفية جاء بعد ضغوط من حركة حماس والوسطاء، ويعني أنه قد يدرج ضمن قائمة المفرج عنهم في حال طرأت تغييرات على الأسماء المدرجة في الصفقة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقل أبو صفية في أواخر ديسمبر الماضي، متهماً إياه بالتورط في أنشطة مرتبطة بـ"الإرهاب"، وفق الرواية الإسرائيلية. وقد خضع للتحقيق على يد جهاز الأمن العام "الشاباك"، فيما تم احتجازه في معتقل سدي تيمان.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن حافلات تابعة للصليب الأحمر الدولي تستعد لنقل الأسرى الفلسطينيين المشمولين في صفقة التبادل، والتي تأتي ضمن مفاوضات معقدة بين الجانبين بوساطة دولية.

وبحسب القناة 12، تواصل حكومة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاوراتها بشأن تعديل قائمة الأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى أن عدد الأسرى المقرر الإفراج عنهم انخفض إلى 1718 بدلاً من 1722.

ومن المتوقع أن تفرج حماس، عن 48 رهينة، بينهم 20 على قيد الحياة، كانوا قد احتُجزوا خلال هجوم السابع من أكتوبر، وذلك ضمن المرحلة الجديدة من اتفاق التبادل.

وفي المقابل، ستفرج إسرائيل عن 250 أسيراً فلسطينياً محكومين بالسجن المؤبد، إلى جانب معتقلين من قطاع غزة تم احتجازهم منذ بداية الحرب.

محكمة إسرائيلية اعتقال الدكتور حسام أبوصفية مدير مستشفى كمال عدوان حركة حماس مستشفى كمال عدوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي مدير مجموعة شركات Hinduja

زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب مقاطعة "بابوا" الإندونيسية

زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب مقاطعة بابوا الإندونيسية

بوتين: "روساتوم" تستحوذ على 90% من السوق العالمية لبناء المحطات النووية

بوتين: روساتوم تستحوذ على 90% من السوق العالمية لبناء المحطات النووية

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

فيديو

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد