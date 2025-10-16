أسبوع القاهرة الدولي للمياه يعرض حلولًا تقنية مبتكرة للاستدامة

شهد أسبوع القاهرة الدولي للمياه في دورته الثامنة، الذي انعقد في الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2025، تقديم أحدث الابتكارات لدعم استدامة الموارد المائية.

من بين هذه الابتكارات، تم عرض نظام متطور لتنقية المياه المنزلية يعتمد على تقنيات متعددة المراحل لإزالة الملوثات الكيميائية والبيولوجية والفيزيائية، مع الحفاظ على المعادن المفيدة للجسم.

النظام يوفر مياه "Pi" النقية التي تشبه تكوين المياه في الكائنات الحية، ما يُسهم في تحسين ترطيب الجسم ودعم وظائفه الحيوية.

ويعمل الجهاز من خلال فلاتر متقدمة، تشمل غشاء الترشيح الفائق الذي يقلل من البكتيريا والفيروسات، وفلاتر الرواسب والكربون المنشط لتحسين جودة المياه وصحتها بشكل فعال.

هذا الابتكار يأتي بالتوافق مع الجهود العالمية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذي يركز على توفير مياه نظيفة وصرف صحي للجميع، ويساهم في نشر الوعي بأهمية تقنيات المياه الحديثة.

تم تطوير هذا النظام وعرضه خلال الحدث بواسطة كيونت، التي تؤكد التزامها بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة لتعزيز جودة الحياة.