عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب
بعد مقتل الغماري.. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بمهاجمة الحوثيين مجددا
زياد علاء بعد إصابته في الرباط الصليبي: المريخ البورسعيدي رافض علاجي
وزير العدل: تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعزز الثقة في منظومة العدالة
رئيس الوزراء: الماء ليس سببا للنزاع ومستقبلنا المشترك يبدأ بقطرة منه
ريحاب رضوان : ذهبية بطولة العالم بداية وهدفي ميدالية في بارالمبياد لوس انجلوس
خالد الجندي: الله حرم الخمر والخنزير والبعض يبحث عن سبب التحريم
جمال العدل يهدي التلفزيون المصري مسلسلاً من إنتاجه
وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يؤكدان ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق غزة
خالد الجندي: رأينا بأعيننا عواقب مخالفة ولي الأمر
مفتي الجمهورية : الأفكار المنحرفة سبيل لهدم الأوطان وإفساد العقول
رئيس الوزراء: تطوير نظم مراقبة السد العالي وتطبيقات لخدمة المزارعين
أسبوع القاهرة الدولي للمياه يعرض حلولًا تقنية مبتكرة للاستدامة

أسبوع المياه
أسبوع المياه
أحمد عبد القوى

شهد أسبوع القاهرة الدولي للمياه في دورته الثامنة، الذي انعقد في الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2025، تقديم أحدث الابتكارات لدعم استدامة الموارد المائية.

 من بين هذه الابتكارات، تم عرض نظام متطور لتنقية المياه المنزلية يعتمد على تقنيات متعددة المراحل لإزالة الملوثات الكيميائية والبيولوجية والفيزيائية، مع الحفاظ على المعادن المفيدة للجسم.

النظام يوفر مياه "Pi" النقية التي تشبه تكوين المياه في الكائنات الحية، ما يُسهم في تحسين ترطيب الجسم ودعم وظائفه الحيوية. 

ويعمل الجهاز من خلال فلاتر متقدمة، تشمل غشاء الترشيح الفائق الذي يقلل من البكتيريا والفيروسات، وفلاتر الرواسب والكربون المنشط لتحسين جودة المياه وصحتها بشكل فعال.

هذا الابتكار يأتي بالتوافق مع الجهود العالمية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذي يركز على توفير مياه نظيفة وصرف صحي للجميع، ويساهم في نشر الوعي بأهمية تقنيات المياه الحديثة.

تم تطوير هذا النظام وعرضه خلال الحدث بواسطة  كيونت، التي تؤكد التزامها بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة لتعزيز جودة الحياة.

اسبوع مياة تقنية

