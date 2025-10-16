قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مختار نوح: الرئيس السيسي نجح في كشف الإخوان أمام الشعب
المواد البترولية : زيادة مرتقبة في أسعار البنزين بين 1.5 و2.5 جنيه للتر
مصطفى شلبي يتنازل عن 50% من مستحقاته لـ الزمالك
بسبب الغياب.. فصل 173 طالب بمدارس العمرانية و55 بالدقي و60 بالهرم
مختار نوح: تظاهرات الإخوان أمام السفارات المصرية مؤامرة على مصر بدعم من الكيان الصهيوني
زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة
كيف يدعم القانون الجديد فلسفة الدستور في ضمان الحق في الدفاع؟
الخطيب: منشآت الأهلي تعكس هوية تاريخية.. وحققنا طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية
100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي
إلهام شاهين تكشف مفاجأة عن موسم رمضان 2026
ننشر أسماء قائمة مرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد
مايا دياب: بحب مصر وشعبها وحريصة على ردّ الجميل لها بمشاركتي في مهرجاناتها
رياضة

مجدي عبدالغني لـ ميدو: أفضل لاعب في مصر وشخصية تستحق الاحترام

يارا أمين

نشر الكابتن مجدي عبدالغني، صورة تجمعه باللاعب السابق أحمد حسام ميدو، على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، معبرًا عن تقديره له شخصيًا وفنيًا.

وعلق مجدي عبدالغني على الصورة قائلاً: "كابتن أحمد حسام ميدو، من أفضل لاعبي كرة القدم في مصر وشخصية جديرة بالاحترام يفرض كاريزمته على من حوله، أنا أحد المعجبين بأحمد حسام ميدو".

أزمة ميدو مع الحكم محمود البنا

قضت المحكمة الاقتصادية، تأجيل جلسة محاكمة اللاعب أحمد حسام ميدو في اتهامه بالتشهير بالحكم محمود البنا لجلسة 29 أكتوبر.

كانت أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل ميدو بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وتم إحالة البلاغ إلى المحكمة الاقتصادية، ويتهم البنا في بلاغه، اللاعب السابق أحمد حسام ميدو، بنشر محتوى مسيء والتشهير به على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقررت نيابة شرق القاهرة، إحالة أحمد حسام ميدو للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الحكم محمود البنا على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكان الحكم محمود البنا تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، يتهم فيه أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق بسبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعى عقب مباراة أدارها البنا تحكيميا كانت بين الأهلى وبيراميدز، حيث أشار ميدو بمجاملة الحكم محمود البنا لفريق الأهلى وكتب على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى مما اعتبره البنا سبا وقذفا.

الكابتن مجدي عبدالغني أحمد حسام ميدو فيسبوك محمود البنا ميدو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

