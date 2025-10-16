مجدي عبدالغني لـ ميدو: أفضل لاعب في مصر وشخصية تستحق الاحترام

نشر الكابتن مجدي عبدالغني، صورة تجمعه باللاعب السابق أحمد حسام ميدو، على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، معبرًا عن تقديره له شخصيًا وفنيًا.

وعلق مجدي عبدالغني على الصورة قائلاً: "كابتن أحمد حسام ميدو، من أفضل لاعبي كرة القدم في مصر وشخصية جديرة بالاحترام يفرض كاريزمته على من حوله، أنا أحد المعجبين بأحمد حسام ميدو".

أزمة ميدو مع الحكم محمود البنا

قضت المحكمة الاقتصادية، تأجيل جلسة محاكمة اللاعب أحمد حسام ميدو في اتهامه بالتشهير بالحكم محمود البنا لجلسة 29 أكتوبر.

كانت أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل ميدو بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وتم إحالة البلاغ إلى المحكمة الاقتصادية، ويتهم البنا في بلاغه، اللاعب السابق أحمد حسام ميدو، بنشر محتوى مسيء والتشهير به على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقررت نيابة شرق القاهرة، إحالة أحمد حسام ميدو للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الحكم محمود البنا على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكان الحكم محمود البنا تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، يتهم فيه أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق بسبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعى عقب مباراة أدارها البنا تحكيميا كانت بين الأهلى وبيراميدز، حيث أشار ميدو بمجاملة الحكم محمود البنا لفريق الأهلى وكتب على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى مما اعتبره البنا سبا وقذفا.