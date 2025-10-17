أمين الفتوى يوضح الخطوات الكاملة للوضوء بلغة الإشارة

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من الطفل محمد من السويس، أحد طلاب مدرسة الصم والبكم، قال فيه: «أنا بفرح جدًا أول ما الأذان يقول (الله أكبر)، وبروح أتوضأ على طول، فبغسل إيدي ثلاث مرات، وبتمضمض ثلاث مرات، وبستنشق ثلاث مرات، وبغسل وشي ثلاث مرات، ودرّاعي ثلاث مرات، وراسي ثلاث مرات، وأداني ثلاث مرات، فهل طريقتي في الوضوء صحيحة ولا فيها خطأ؟».

وأوضح أمين الفتوى، خلال فتوى له، أن الطريقة التي ذكرها السائل صحيحة في معظمها، لكنه نسي ركنًا أساسيًا من أركان الوضوء وهو غسل القدمين.

وقال الدكتور شلبي: «السائل قام بكل الخطوات بشكل جميل ودقيق، لكنه نسي أهم ركن، وهو غسل الرجلين إلى الكعبين، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾، وهذه هي الأركان التي لا يصح الوضوء بدونها».

وأضاف أمين الفتوى أن أركان الوضوء هي: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل القدمين إلى الكعبين، مشيرًا إلى أن هذه الأركان الخمسة يجب أن تتم بالترتيب حتى يكون الوضوء صحيحًا.

وتابع موضحًا أن السنن التي ذكرها السائل مثل غسل اليدين أولًا، والمضمضة، والاستنشاق، ومسح الأذنين، كلها سنن يُثاب فاعلها، لكن الوضوء يصح حتى لو نسيها، بخلاف الأركان التي لا يصح الوضوء بدونها.

وأكد الدكتور شلبي أن وضوء السائل صحيح إذا أضاف إليه غسل القدمين، ونصحه قائلًا: «ما شاء الله عليك يا محمد، إنك تفرح بالأذان وتسرع إلى الوضوء، فهذه علامة حب لله تعالى، لأن النبي ﷺ قال: الصلاة في أول الوقت فيها رضوان الله».

وأضاف: «بعد كل وضوء، قول الدعاء الجميل اللي قاله النبي ﷺ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، فمن قاله فُتحت له أبواب الجنة الثمانية كما قال النبي ﷺ».