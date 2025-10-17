قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرص عمل جديدة في الإمارات برواتب مغرية تصل لـ28 ألف جنيه شهريًا
سعر البنزين الآن يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 .. اعرف الزيادة المرتقبة خلال ساعات
صعود جديد فى أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
توقعات بزيادة أسعار البنزين 3 جنيهات للتر خلال الساعات المقبلة .. تفاصيل
اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص
هات بوسة .. موقف طريف بين محمد فراج وزوجته بسنت شوقي بـ الجونة السينمائي
رسميًا.. أسعار البنزين والسولار الآن وقرار زيادة مرتقب خلال ساعات
سوستة الفستان اتفتحت| يسرا تنقذ منة شلبي من موقف صادم بمهرجان الجونة
كواليس سقوط شاب يرتدي النقاب للتحرش بالسيدات بمستشفى أبو النمرس
غياب الدباغ ومنسي وشحاتة وكايد عن مباراة الزمالك وديكيداها بالكونفدرالية
وزير الري: نهر النيل قدس الأقداس للمصريين .. ولا يجوز الردم أو البناء بمجراه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين الفتوى يوضح الخطوات الكاملة للوضوء بلغة الإشارة

الوضوء
الوضوء
إيمان طلعت

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من الطفل محمد من السويس، أحد طلاب مدرسة الصم والبكم، قال فيه: «أنا بفرح جدًا أول ما الأذان يقول (الله أكبر)، وبروح أتوضأ على طول، فبغسل إيدي ثلاث مرات، وبتمضمض ثلاث مرات، وبستنشق ثلاث مرات، وبغسل وشي ثلاث مرات، ودرّاعي ثلاث مرات، وراسي ثلاث مرات، وأداني ثلاث مرات، فهل طريقتي في الوضوء صحيحة ولا فيها خطأ؟».

وأوضح أمين الفتوى، خلال فتوى له، أن الطريقة التي ذكرها السائل صحيحة في معظمها، لكنه نسي ركنًا أساسيًا من أركان الوضوء وهو غسل القدمين.

وقال الدكتور شلبي: «السائل قام بكل الخطوات بشكل جميل ودقيق، لكنه نسي أهم ركن، وهو غسل الرجلين إلى الكعبين، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾، وهذه هي الأركان التي لا يصح الوضوء بدونها».

وأضاف أمين الفتوى أن أركان الوضوء هي: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل القدمين إلى الكعبين، مشيرًا إلى أن هذه الأركان الخمسة يجب أن تتم بالترتيب حتى يكون الوضوء صحيحًا.

وتابع موضحًا أن السنن التي ذكرها السائل مثل غسل اليدين أولًا، والمضمضة، والاستنشاق، ومسح الأذنين، كلها سنن يُثاب فاعلها، لكن الوضوء يصح حتى لو نسيها، بخلاف الأركان التي لا يصح الوضوء بدونها.

وأكد الدكتور شلبي أن وضوء السائل صحيح إذا أضاف إليه غسل القدمين، ونصحه قائلًا: «ما شاء الله عليك يا محمد، إنك تفرح بالأذان وتسرع إلى الوضوء، فهذه علامة حب لله تعالى، لأن النبي ﷺ قال: الصلاة في أول الوقت فيها رضوان الله».

وأضاف: «بعد كل وضوء، قول الدعاء الجميل اللي قاله النبي ﷺ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، فمن قاله فُتحت له أبواب الجنة الثمانية كما قال النبي ﷺ».

الخطوات الكاملة للوضوء الوضوء كيفية الوضوء الصحيحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

عملية جراحية دقيقة لنتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي

عملية جراحية دقيقة لـ نتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي فى إسرائيل

زيادة مرتقبة في البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

مشغولات ذهبية

قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

حنان مطاوع

فستان أحمر أنيق..حنان مطاوع تتألق في مهرجان الجونة السينمائي

انس بوخش

ختام فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة بظهور أنس بوخش وانطلاق الألعاب النارية

النجمة امال ماهر

آمال ماهر مصر بلد الفن و السلام و تكريمي في مهرجان الموسيقى العربية فخر لي

بالصور

برنسيس .. شاهد إطلالة ليلى علوي في مهرجان الجونة

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لي لي تقدم فقرة استثنائية بحفل افتتاح مهرجان الجونة

لي لي
لي لي
لي لي

100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

مهرجان الجونة يحتفي بالفنانين الراحلين بحفل الافتتاح

الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي

فيديو

جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

بولييه يكتشف مصر .. جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد