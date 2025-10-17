باحث: الإخوان يتاجرون بالقضية الفلسطينية منذ عهد حسن البنا

قال سامح عيد، الكاتب والباحث في شئون الحركات الإسلامية، إنه على مدار التاريخ تعمل جماعة الإخوان الإرهابية على استثارة العواطف لجمع التبرعات ولديهم مبدأ أن جزء من هذه التبرعات هم الأحق بها.

وأضاف سامح عيد، خلال حلقة مع برنامج "مساء دي ام سي"، أن الإخوان يتاجرون بالقضية الفلسطينية منذ عهد حسن البنا، ويعملون على تشويه الدور المصري والأجهزة السيادية فيما يخص القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية وقفت وقفة قوية لمنع تهجير الفلسطينييين وتصفية القضية الفلسطينية، لأن هذا يمثل خطر على الأمن القومي المصري.

وأوضح أن كل محاولات تشويه الإخوان للدولة المصرية وموقفها من القضية الفلسطينية انهارت تماما وأثبت كذبها، وأخيرا ما تم في شرم الشيخ وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بحضور عدد كبير من رؤساء الدول حتى لو حصل نكس للعهد فتشهد هذه الدول على هذه الاتفاقية.