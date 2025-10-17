موعد إطلاق سيارة تويوتا لاند كروزر FJ الجديدة

تستعد شركة تويوتا اليابانية لإعادة إحياء أحد أكثر طرازاتها شهرة في عالم الدفع الرباعي، من خلال الكشف رسميًا عن لاند كروزر FJ المدمجة الجديدة يوم 20 أكتوبر 2025، في خطوة تعكس رغبة الشركة في تعزيز حضورها في فئة السيارات الوعرية متوسطة الحجم.

تصميم مستوحى من الأسطورة تويوتا FJ كروزر

كشفت رسومات براءات الاختراع المسربة عن تصميم السيارة الذي يجمع بين الطابع الكلاسيكي والروح العصرية، حيث ستأتي بخمسة أبواب وهيكل مربع الزوايا مستوحى بوضوح من طراز FJ Cruiser الأيقوني.

تظهر الصور ملامح قوية مع شبكة أمامية بارزة، ومصابيح دائرية كلاسيكية ضمن تصميم حديث، بالإضافة إلى أقواس عجلات ضخمة تؤكد شخصية السيارة الجريئة المخصصة للطرق الصعبة.

وفقًا للتقارير، ستتولى تويوتا تايلاند عملية إنتاج لاند كروزر FJ الجديدة، على أن يتم تصديرها إلى الأسواق العالمية، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في قدرات مصانع الشركة في المنطقة الآسيوية.

ومن المتوقع أن تلعب هذه الخطوة دورًا مهمًا في تقليل تكاليف الإنتاج وضمان توفير الطراز بأسعار تنافسية في الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة على حد سواء.

من أبرز ما يميز الجيل الجديد اعتماده على هيكل شاصي سلمي (Ladder Frame)، وهو نفس النظام الذي ترتكز عليه سيارات لاند كروزر الكاملة الحجم، ما يضمن للسيارة قدرات حقيقية في الطرق الوعرة وقدرة عالية على التحمل.

ومن المنتظر أن تتوفر بنظام دفع رباعي دائم مع تجهيزات متطورة مثل أنظمة المساعدة على التسلق والنزول، ووضعيات قيادة متعددة تلائم التضاريس الرملية والطينية والجبلية.

تؤكد تويوتا من خلال هذه الخطوة أنها لا تسعى فقط لإطلاق طراز جديد، بل لإحياء إرث لاند كروزر العريق بروح جديدة تتناسب مع متطلبات العصر.

فبعد النجاح الكبير للنسخة لاند كروزر برادو 2025، يأتي طراز FJ ليخاطب فئة جديدة من العملاء الباحثين عن سيارة مغامرات مدمجة تجمع بين العملية والصلابة.

رغم أن تويوتا لم تكشف رسميًا عن تفاصيل منظومة الدفع، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية استخدام محرك هايبرد تيربو سعة 2.4 لتر المشترك مع بعض طرازات تويوتا الحديثة مثل تاكوما ولاند كروزر برادو.

كما يتوقع أن تحصل السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وأن تتوافر نسخ هجينة لاحقًا لتلبية متطلبات الأسواق الصديقة للبيئة.

يمثل إطلاق لاند كروزر FJ في أكتوبر 2025 يمثل بداية فصل جديد لعائلة لاند كروزر، التي عُرفت لعقود بأنها رمز للمتانة والاعتمادية على الطرق الصعبة.

ومع تصميمها العصري وقدراتها الوعرية المتوقعة، يُتوقع أن تجذب السيارة جمهورًا واسعًا من عشاق المغامرات ومحبي الطرازات الكلاسيكية بروح المستقبل.