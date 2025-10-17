قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تلفزيون الصين المركزي يعلن ‌‏استقالة رئيس الوزراء المنغولي زندان شاتار
زيادة أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقود
بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. عقوبات التلاعب في أجرة المواصلات
الصليب الأحمر: غزة تغرق في المعاناة.. وطوابير المياه والغذاء لا تنتهي
كاتس يوعز بوضع إشارات عند حدود الخط الأصفر في غزة
جيش الاحتلال يضع علامات عند الخط الأصفر في غزة
التأمين الصحي الشامل: نتكفل بتكلفة العمليات للمواطن ولو وصلت مليون جنيه
خاص بأسر الضحايا.. توصيات دولية جديدة حول حوادث الطائرات
نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات ضد إيران
أبرز مباريات اليوم الجمعة 17-10-2025 والقنوات الناقلة
صراع الموانئ| الصين تشعل الحرب الاقتصادية بعد فرض رسوم على السفن الأمريكية
أذكار الصباح كاملة.. رددها الآن واغتنم فضلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

موعد إطلاق سيارة تويوتا لاند كروزر FJ الجديدة

تويوتا FJ لاندكروزر
تويوتا FJ لاندكروزر
عزة عاطف

تستعد شركة تويوتا اليابانية لإعادة إحياء أحد أكثر طرازاتها شهرة في عالم الدفع الرباعي، من خلال الكشف رسميًا عن لاند كروزر FJ المدمجة الجديدة يوم 20 أكتوبر 2025، في خطوة تعكس رغبة الشركة في تعزيز حضورها في فئة السيارات الوعرية متوسطة الحجم.

تصميم مستوحى من الأسطورة تويوتا FJ كروزر

كشفت رسومات براءات الاختراع المسربة عن تصميم السيارة الذي يجمع بين الطابع الكلاسيكي والروح العصرية، حيث ستأتي بخمسة أبواب وهيكل مربع الزوايا مستوحى بوضوح من طراز FJ Cruiser الأيقوني.

تظهر الصور ملامح قوية مع شبكة أمامية بارزة، ومصابيح دائرية كلاسيكية ضمن تصميم حديث، بالإضافة إلى أقواس عجلات ضخمة تؤكد شخصية السيارة الجريئة المخصصة للطرق الصعبة.

وفقًا للتقارير، ستتولى تويوتا تايلاند عملية إنتاج لاند كروزر FJ الجديدة، على أن يتم تصديرها إلى الأسواق العالمية، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في قدرات مصانع الشركة في المنطقة الآسيوية.

ومن المتوقع أن تلعب هذه الخطوة دورًا مهمًا في تقليل تكاليف الإنتاج وضمان توفير الطراز بأسعار تنافسية في الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة على حد سواء.

من أبرز ما يميز الجيل الجديد اعتماده على هيكل شاصي سلمي (Ladder Frame)، وهو نفس النظام الذي ترتكز عليه سيارات لاند كروزر الكاملة الحجم، ما يضمن للسيارة قدرات حقيقية في الطرق الوعرة وقدرة عالية على التحمل.

ومن المنتظر أن تتوفر بنظام دفع رباعي دائم مع تجهيزات متطورة مثل أنظمة المساعدة على التسلق والنزول، ووضعيات قيادة متعددة تلائم التضاريس الرملية والطينية والجبلية.

تؤكد تويوتا من خلال هذه الخطوة أنها لا تسعى فقط لإطلاق طراز جديد، بل لإحياء إرث لاند كروزر العريق بروح جديدة تتناسب مع متطلبات العصر.

فبعد النجاح الكبير للنسخة لاند كروزر برادو 2025، يأتي طراز FJ ليخاطب فئة جديدة من العملاء الباحثين عن سيارة مغامرات مدمجة تجمع بين العملية والصلابة.

رغم أن تويوتا لم تكشف رسميًا عن تفاصيل منظومة الدفع، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية استخدام محرك هايبرد تيربو سعة 2.4 لتر المشترك مع بعض طرازات تويوتا الحديثة مثل تاكوما ولاند كروزر برادو.

كما يتوقع أن تحصل السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وأن تتوافر نسخ هجينة لاحقًا لتلبية متطلبات الأسواق الصديقة للبيئة.

يمثل إطلاق لاند كروزر FJ في أكتوبر 2025 يمثل بداية فصل جديد لعائلة لاند كروزر، التي عُرفت لعقود بأنها رمز للمتانة والاعتمادية على الطرق الصعبة.

ومع تصميمها العصري وقدراتها الوعرية المتوقعة، يُتوقع أن تجذب السيارة جمهورًا واسعًا من عشاق المغامرات ومحبي الطرازات الكلاسيكية بروح المستقبل.

تويوتا FJ لاندكروزر تويوتا تويوتا لاندكروزر سيارات أخبار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

زيادة مرتقبة في البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

البنزين

اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

بالصور

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

أجملهم نيللي كريم وأمينة خليل.. إطلالات شبابية في مهرجان الجونة| صور

اطلالات
اطلالات
اطلالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد