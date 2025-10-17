توروب يحضر المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وإيجل نوار

يحضر ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إيجل نوار الذي يعقد عقب مران اليوم في احدي قاعات استاد بوجامبورا الدولي.

ويتحدث المدير الفني للأهلي لوسائل الإعلام عن رؤيته لمباراة إيجل نوار التي تقام في الرابعة عصر غد السبت بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الأول في بوروندي أمس الخميس وشهد هطول الامطار بغزارة شديدة مع دوي أصوات الرعد، وبدأ المران بفترة إعداد بدني قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية والتدريبات التخصصية استعدادا للمباراة.