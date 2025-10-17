قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب خطأ طبي.. القصة الكاملة لوفاة ربة منزل في أسوان بعد ولادتها بأيام
شيخ الأزهر يعزي وزير الداخلية في وفاة السيدة الكريمة والدة زوجته
الخطيب: شركات الأهلي دعمت الاستقرار المالي للنادى
المشاط: مصر لديها تجارب رائدة في مبادلة الديون لخلق شراكات تمويلية فعّالة
نداء عاجل من حركة حماس إلى كل الوسطاء || تفاصيل
الصحة العالمية: 90% من المستشفيات والمراكز الصحية في غزة تعرضت للدمار
فيلمان دفعة واحدة.. انتعاشة سينمائية لـ هنا شيحة
محافظة الإسكندرية تعلن أرقام غرف العمليات لتلقي شكاوى المواطنين
برلمانية: الحكومة تحمي المواطن من تداعيات ارتفاع أسعار النفط عالميًا
نصر: رفع سعر إسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 225 جنيهًا والتجاري إلى 450 جنيهًا
المستشفيات التعليمية تنظم أسبوع التوعية والتعليم بسرطان الثدي 2025
السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على الوجه القبلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البيطريين تكشف عن حقيقة تهديد الأعضاء الممتنعين عن سداد الاشتراكات بالشطب

الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين
الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين
الديب أبوعلي

نفت النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدي حسن، ما تم تداوله من معلومات عن مخاطبة النقابة العامة لفرعياتها بضرورة شطب الأعضاء غير المسددين للاشتراكات السنوية.

وقالت نقابة البيطريين في بيان، إنه في ضوء ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن الخطاب الذي تم توجيهه من النقابة العامة إلى النقابات الفرعية، تُوضّح النقابة العامة للأطباء البيطريين ما يلي:

  • إن الخطاب جاء في إطار الإجراءات القانونية والإدارية الدورية للنقابة، ومع اقتراب نهاية السنة المالية، حيث تم إرسال مخاطبات إلى النقابات الفرعية لتنشيط عملية تحصيل الاشتراكات السنوية تنفيذًا لما نص عليه القانون رقم (48) لسنة 1969 المنظِّم لعمل النقابة، وقد أُرفق مع الخطاب النص القانوني الخاص بذلك.
  • يأتي هذا الإجراء ضمن استعداد النقابة لتجهيز جداول الانتخابات القادمة، مشيرة إلى أن القانون ينص على أن حق الإدلاء بالصوت يقتصر على الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية، وهو ما يُعد إجراء قانوني طبيعي ضمن المسار الإجرائي للنقابة.

وأكدت النقابة العامة، أن الهدف من هذه الخطابات هو التذكير فقط بما نص عليه القانون فيما يخص تحصيل الاشتراكات، والضوابط الخاصة بالسداد أو التأخير أو عدم التجديد في المواعيد القانونية،

وشددت البيطريين على أن القانون لم ينص على شطب أي عضو من القيد بالنقابة، وإنما يحدد ضوابط المشاركة والخدمات، مشيرة إلى أنها تُقدّر تمامًا الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي قد يمر بها الزملاء، ومجلس النقابة يضع ذلك في اعتباره عند التعامل مع كل الحالات، ويُرحّب دائمًا بأي مقترحات أو آراء من الزملاء أو من خلال النقابات الفرعية بما يحقق التيسير والدعم للجميع.

وأشارت النقابة العامة إلى أن الاشتراكات السنوية تمثل جزءا من الموارد المالية لاستمرار تقديم الخدمات النقابية والمهنية والاجتماعية للأعضاء، وأن انتظام سدادها يضمن استمرار النقابة في أداء دورها على أكمل وجه.

وطالبت النقابة العامة بالأعضاء عدم الاعتماد على أي معلومات أو بيانات غير صادرة عن القنوات الرسمية للنقابة العامة، وتؤكد أن كل الأخبار والبيانات الرسمية تُنشر فقط عبر الصفحات والحسابات الموثقة للنقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجددت النقابة العامة للأطباء البيطريين تأكيد دعمها الكامل ومساندتها الدائمة لكل الزملاء في مختلف الظروف والتحديات، وأنها كانت وستظل دائمًا في خدمة أعضائها، تسعى إلى حمايتهم، ودعم مهنتهم، وتعزيز مكانتهم داخل المجتمع.

النقابة العامة للأطباء البيطريين الدكتور مجدي حسن نقابة البيطريين البيطريين الأطباء البيطريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة المتوقعة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

أنبوبة البوتجاز

بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز

انابيب البوتاجاز

هترتفع 50 جنيه.. زيادة مرتقبة في أسطوانة البوتاجاز المنزلية

ترشيحاتنا

هانيبعل القذافي

تعجيزبة.. دفاع هنيبعل القذافي يعلق على إخلاء سبيله مقابل11مليون دولار

باكستان

أول تعليق من باكستان على هجوم طالبان ضد أراضيها

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي أعضاء الدفعة 57 من الملاحق الدبلوماسيين خلال تواجدهم بالهند

بالصور

موعد الظهور الأول لسيارة تويوتا GR الخارقة| صور

تويوتا GR
تويوتا GR
تويوتا GR

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد