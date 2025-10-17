الزراعة: ضبط 224 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة وتحرير 466 محضرا

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها ومنافذ التداول بالمحافظات، خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة والدورية لأسواق اللحوم ومنتجاتها، حفاظا على صحة المواطنين.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات التي نُفذت من خلال مديريات الطب البيطري بالمحافظات أسفرت عن ضبط نحو 224.7 طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، منها 177.8 طنًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكمية أخرى بوزن 40 طنًا تحت الفحص للتأكد من سلامتها، فيما بلغت الكميات الصالحة حوالي 6.8 طن تم التحفظ عليها لحين استيفاء الاشتراطات الفنية.

وأضاف "الأقنص" أن الحملات أسفرت كذلك عن تحرير 466 محضرًا للمخالفين، تضمنت 234 محضرًا لحوم صالحة من منشآت مخالفة للاشتراطات، و182 محضرًا لحوم غير صالحة، و50 محضرًا لحالات تحت الفحص، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة جميع المحاضر إلى النيابة العامة.

وأكد رئيس الهيئة أن الحملات مستمرة يوميًا بجميع المحافظات بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية المختصة، لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، مشددًا على أن الهيئة لن تتهاون في تطبيق القانون على أي مخالفات تمسّ صحة المواطن أو سلامة الغذاء.