قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدير الكلية الفنية العسكرية:بدأنا بـ3 أقسام ووصلنا الآن لـ38 قسما علميا.. فيديو
وسائل إعلام لبنانية: أنباء عن سقوط ضحايا في هجوم بطائرة مسيرة على سيارة
بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
موعد مباراة الأهلى وإيجل البوروندي في دوري أبطال إفريقيا
مودرن سبورت يواجه وادي دجلة بتشكيل هجومي في الدوري الممتاز
لو عايز تجمع أفراد أسرتك في لجنة انتخابية واحدة أو تغير مكان لجنتك.. اعرف الطريقة من الوطنية للانتخابات
دعاء يوم الجمعة للرزق وقضاء الحاجة.. لا تفوت وقت ساعة الإجابة
تصنيف الفيفا الجديد.. مصر تتقدم عالميًا.. وتراجع المغرب
بعد وقف إطلاق النار.. تجميد العقوبات ضد إسرائيل في الاتحاد الأوروبي
الكرملين: قمة بوتين وترامب قد تعقد خلال أسبوعين
الخطيب: حضور الجمعية العمومية 31 أكتوبر واجب ورسالة وفاء للأهلي
الخطيب: قائمتي الانتخابية مزيج من الخبرة والشباب لخدمة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مدحت الكمار: مصر تقود مرحلة حاسمة لترسيخ السلام في الشرق الأوسط

مدحت الكمار، عضو مجلس النواب
مدحت الكمار، عضو مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، أن مصر تقود مرحلة هامة ومحورية في تاريخ المنطقة، من أجل تحقيق السلام العادل وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القاهرة أثبتت مجددًا أنها صوت العقل والحكمة في عالم يموج بالصراعات، وأن تحركاتها تنطلق من ثوابت وطنية وتاريخية راسخة، دفاعًا عن الحقوق المشروعة ورفضًا لمنطق القوة والعدوان.

وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إن مصر لا تبحث عن أدوار دعائية أو مكاسب آنية، بل تؤدي مسؤوليتها التاريخية تجاه أمتها العربية وقضاياها المصيرية، مستندة إلى رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق الأمن الإقليمي وصون استقرار المنطقة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن قمة شرم الشيخ للسلام جاءت لتُتوّج هذه الجهود المصرية المتواصلة، ولتُرسل رسالة واضحة إلى العالم بأن السلام إرادة أقوى من الحرب. فقد نجحت الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جمع أكثر من ثلاثين قائدًا وزعيمًا على أرضها، بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتوافق على وقف الحرب في غزة، وإقرار اتفاق دولي للسلام، وإنشاء آلية لإعادة الإعمار وفتح الممرات الإنسانية.

وأشار مدحت الكمار. إلى أن اتفاق شرم الشيخ لم يكن وليد اللحظة، بل ثمرة تحرك دبلوماسي مصري مكثف خلال العامين الماضيين، ارتكز على قوة الحق ومبادئ الإنسانية، وعلى المصداقية الدولية التي اكتسبتها القاهرة من مواقفها المتوازنة ودورها المسؤول في إدارة الأزمات.

وشدد نائب القليوبية. على أن الدور المصري لا يساوم على ثوابت الأمن القومي، ولا يتخلى عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا بوابة السلام وركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط، وهو ما أكدته الأحداث الأخيرة.

واختتم النائب مدحت الكمار تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية في تحركاتها لتحقيق السلام العادل وإعادة الحقوق إلى أصحابها، قائلاً: "ستظل مصر كما كانت دائمًا وطنًا يصنع التاريخ، ويمد اليد للسلام دون أن يفرّط في حق، أو يساوم على كرامة الأمة."

الكمار مدحت الكمار مجلس النواب غزة فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة المتوقعة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

أنبوبة البوتجاز

بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز

ترشيحاتنا

الخطيب

الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه بفضل الاستثمار والابتكار المالي

كريم نيدفيد

إكرامي يفتح النار علي كريم نيدفيد بعد التقليل من رمضان صبحي

الخطيب

الخطيب: منظومة الأهلي الإعلامية والإدارية نموذج في الالتزام والكفاءة

بالصور

موعد الظهور الأول لسيارة تويوتا GR الخارقة| صور

تويوتا GR
تويوتا GR
تويوتا GR

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد