قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كنت لابسة ضيق.. أمينة خليل تكشف حقيقة حملها
اتحاد طنجة يقدم شكوى رسمية ضد الزمالك في الفيفا
لقطة مثيرة في مباراة ريال أوفييدو وإسبانيول بسبب خطة ميامي
الفاكهاني خلص على عبد الرحمن | جريمة بشبرا الخيمة لسبب صادم بشهادة الجيران
لعدم التزامه بالتعريفة المقررة.. سحب سيارة سائق في الإسكندرية وتغريمه
ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار
سبب تخلص طفل الإسماعيلية من زميله بمنشار كهربائي.. أستاذ علم الاجتماع تكشف
مصطفى بكري يعلن توقف برنامجه بسبب الانتخابات البرلمانية.. فيديو
استشارية تربوية: الأم السوية لا تستخدم أبناءها وسيلة انتقام بعد الطلاق
مصطفى بكري عن سد النهضة: مصر لن تسمح بأي تهديد لمصالحها الوطنية
قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية
حبس المتهم بقــ.ـتل طفلته وتعـ.ــذيب شقيقها بأطفيح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

المفتي السابق: الأزهر يحمي التعددية الفكرية والعقيدة الأشعرية من التشويه

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
أحمد سعيد

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن أبرز التحديات الفكرية التي تواجه الفقه المعاصر تتمثل في محاولات إلغاء التعددية المذهبية والرجوع المباشر إلى النصوص الشرعية دون تأهيل علمي راسخ، مشددًا على أن ذلك يمثل خطرًا على المنهج الفقهي الأصيل الذي أرسته المدارس الإسلامية عبر التاريخ.

المفتي السابق: الأزهر يحمي التعددية الفكرية

وقال الدكتور شوقي علام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، إن الأزهر الشريف تبنى مبدأ التعددية الفقهية، الذي أفرز شخصية علمية متوازنة على مستوى الطلاب والعلماء والمجتمع، موضحًا أن هذه التعددية شكلت حركة علمية متكاملة على مر العصور، كما أشار الإمام السيوطي في كتابه حسن المحاضرة، حيث أكد أن كبار العلماء والمجتهدين ظلوا يدورون في فلك المذاهب الأربعة في إطار من التكامل العلمي لا التعارض.

وأوضح الدكتور شوقي علام أن الرجوع المباشر إلى النصوص دون امتلاك أدوات الاجتهاد وضوابطه يؤدي إلى خلل في الفهم الشرعي، مؤكدًا أن الأئمة الكبار – كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة – لم يصلوا إلى مراتبهم إلا بعد مراحل طويلة من التحصيل والتمكن.

الدكتور شوقي علام: الإمام أبا الحسن الأشعري أظهر منهجًا عقديًا أصيلًا

وشدد المفتي السابق على أن العقيدة الأشعرية التي يتبناها الأزهر الشريف ليست عقيدة مستحدثة، بل هي امتداد لما جاء به رسول الله ﷺ، وأن الإمام أبا الحسن الأشعري لم يأتِ بدين جديد، وإنما أظهر منهجًا عقديًا أصيلًا يعبر عن الفهم الوسطي للإسلام، منتقدًا في الوقت نفسه الأصوات التي تهاجم هذه العقيدة بأسلوب غير علمي يهدد الاستقرار الفكري والمجتمعي.

وأضاف المفتي السابق أن من التحديات الخطيرة كذلك التركيز المفرط على المظاهر الشكلية في التدين على حساب الجوهر، موضحًا أن بعض الفتاوى تُصنّف الناس بناء على الهيئة واللباس دون النظر إلى النيات والباطن، مع أن النصوص الشرعية تؤكد أن الأحكام تدور مع عللها وجودًا وعدمًا.

وأكد المفتي السابق، على أن التدين الحقيقي يقوم على العلم والأخلاق والعقيدة الراسخة، وليس على المظاهر أو التوجهات الضيقة، داعيًا إلى تجديد الفهم الديني بروح منضبطة بالعلم والمنهج، بعيدًا عن الفوضى الفكرية والتكفير المذهبي.

الدكتور شوقي علام شوقي علام المفتي السابق الأزهر العقيدة الأشعرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر أسطوانة الغاز اليوم

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

نجوي ابراهيم

نجوي إبراهيم تتعرض لحادث بأمريكا وتجري عملية جراحية

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

ترشيحاتنا

الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها

اجتماع مجمع كهنة إيبارشية أسوان بحضور الأنبا بيشوي | صور

هالة زايد وزيرة الصحة السابقة

وفاة والدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة السابقة

القمص باخوميوس الصموئيلي

البابا تواضروس يعزي دير الأنبا صموئيل في وفاة القمص باخوميوس الصموئيلي

بالصور

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

حضور فني كبير للعرض الخاص لفيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"| صور

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

حنان مطاوع تتألق بالأزرق في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

فيديو

ناهد السباعي

ناهد السباعي تبهر الجمهور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

روجينا

روجينا تخطف الأضواء بفستان جريء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

منصه هويه

في دقيقة.. افتح حسابك البنكي ببصمة الوجه والتوقيع الإلكتروني

درة

درة تخطف الأنظار بإطلالة وردي ملكية في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد