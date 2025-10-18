قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من داخل ليفربول.. محمد صلاح يخطف الاضواء..شاهد
اليوم .. الزمالك يبدأ مشواره في الكونفدرالية بمواجهة ديكيداها الصومالى
شكوى رسمية فى فيفا من اتحاد طنجة ضد الزمالك.. ماذا حدث؟
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18-10-2025
كيف تملك الدنيا كلها؟.. علي جمعة: بـ 6 كلمات أكثروا ترديدها
أخبار السيارات| أفضل 7 نصائح لتوفير بنزين سيارتك.. متوسط التكلفة لتحويل سيارتك إلى غاز طبيعي وما المطلوب؟
3 مشروبات تساعدك على خفض ضغط الدم سريعا
هجوم بالسهام والعبوات الحارقة ضد السفارة الأمريكية في كولومبيا
ترامب: الرسوم الأميركية المرتفعة على الصين لن تستمر
كان بيصطاد حمام .. مصرع طفل سقط من الدور الـ 12 بمدينة أسيوط
الأمم المتحدة: مخاطر الذخائر غير المنفجرة بغزة تزداد وإزالتها تحتاج وقتا طويلا
محكمة أمريكية نمنع شركة إسرائيلية من تثبيت برامج تجسس على واتساب
محافظات

أخبار جنوب سيناء| مبارك يتابع تطبيق تعريفة الركوب الجديدة.. حملات على محطات الوقود

متابع من التنوين
متابع من التنوين
ايمن محمد

شهد محافظة جنوب سيناء اليوم العديد من الاحداث والفعاليات كان اهمها :

زيادة أسعار الوقود حيث تابع اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء تطبيق الزيادة الجديدة وتغير أسعار تعريفة الجديدة. 

كما قامت  مديرية التموين بشن حملات على محطات الوقود في جميع مدن جنوب سيناء 

واليكم تفاصيل الاخبار 

كما شدد المحافظ على المرور على مواقف سيارات السرفيس والتاكسي بمختلف المدن، لمراجعة تطبيق التعريفة الجديدة التي أُقرت رسميًا، والتأكد من التزام السائقين بها دون مغالاة، حفاظًا على حقوق المواطنين.

وقام السكرتير العام للمحافظة لواء  عمر الشافعي بمتابعة  رؤساء المدن للتأكد من  تعليق لافتات (بنرات) التعريفة الجديدة في أماكن ظاهرة داخل المواقف، بما يضمن وضوحها أمام الركاب، موجهاً بمتابعة تنفيذ التعليمات من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لرصد الموقف لحظة بلحظة ومتابعة حركة المرور وحالة المرافق.

ويأتي ذلك في إطار  متابعة توجيهات وزارة التنمية المحلية بالحرص  على ضبط الأسعار، وتحقيق الانضباط في الأسواق ومرافق النقل، والتخفيف عن كاهل المواطنين

​بعد تحريك أسعار المنتجات البترولية.. حملات مكثفة لجرد ومتابعة محطات الوقود في جنوب سيناء

​شنت مديرية التموين بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، حملات تفتيشية مكثفة على محطات الوقود؛ لإجراء عمليات الجرد، والتأكد من إعلان الأسعار الجديدة والالتزام بها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عقب قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية.

​وقاد المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، لجنة تفتيشية صباح اليوم للمرور على محطات الوقود بمدينة الطور، بهدف متابعة عمليات الجرد، والتأكد من إعلان الأسعار، ورصد الأرصدة المتوفرة.

​وصرح وكيل الوزارة بأن لجان التفتيش بدأت عملها منذ فجر اليوم في جميع مدن المحافظة، مشيراً إلى أن الحملات تستهدف جرد محطات الوقود البالغ عددها 29 محطة، وتحديد الأرصدة المتواجدة بها قبل التحريك؛ منعاً لبيع الكميات القديمة بالسعر الجديد.

​وأوضح عبد الغني أنه جرى التشديد على المحطات بضرورة إعلان أسعار الوقود الجديدة والالتزام التام بها، مؤكداً أن العمل يسير بانتظام داخل المحطات، ويوجد هدوء نسبي في حركة الإقبال.

​وأكد أنه تم الدفع بكميات كبيرة من الوقود لجميع المحطات، ويوجد رصيد كافٍ من المواد البترولية بكافة أنواعها، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقي أي شكاوى من المواطنين أو أصحاب المحطات.

​وشدد وكيل الوزارة على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية للمرور والمتابعة المستمرة؛ لضمان سير العمل بشكل طبيعي والتزام المحطات بالأسعار الجديدة بعد التحريك.

​وفيما يلي الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، والتي تقرر تثبيتها لمدة عام كحد أدنى، اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم:

​بنزين 95: تحرك سعره إلى 21 جنيهاً للتر بدلاً من 19 جنيهاً للتر.

​بنزين 92: تحرك سعره إلى 19.25 جنيهاً للتر بدلاً من 17.25 جنيهاً للتر.

​بنزين 80: تحرك سعره إلى 17.75 جنيهاً للتر بدلاً من 15.75 جنيهاً للتر.

​السولار: تحرك سعره إلى 17.5 جنيهاً للتر بدلاً من 15.5 جنيهاً للتر.

​غاز تموين السيارات: تحرك سعره إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلاً من 7 جنيهات للمتر المكعب.

​واتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدنى عام، نتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث، بهدف تحقيق استقرار نسبي في التكلفة، وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع، مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وسداد متأخرات الشركاء، وإقرار حوافز تشجيعية لزيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية

جنوب سيناء تطبيق اشعار الوقود الاسعار

