قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي.. ماييلي يقود الهجوم
منتخب الطائرة البارالمبي يتأهل لنهائي كأس العالم ويواجه البرازيل.. اليوم
بتلاوة قرار رئيس الجمهورية.. مجلس الشيوخ يفتتح أولى جلساته بعد الانتخابات
أون سبورت تنقل مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا حصريا
فعاليات الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ.. بث مباشر
نواب الشيوخ الجدد يؤدون اليمين الدستورية
مع انطلاق جلسته الأولى.. أعضاء بمجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية
التصريح بدفن جثمان الطفل المجني عليه في قضية الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
مصرع وإصابة 17 شخصا | الصور الأولى لحادث وادى النطرون بالبحيرة
بدء الجلسة العامة للشيوخ برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا النائب محمد أبو العلا
لم يستقبله أحد.. زيلينسكي يعقد مؤتمرا صحفيا خارج البيت الأبيض
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

آرسنال يبحث عن فوز جديد أمام فولهام لتأمين صدارة البريميرليج

أرسنال
أرسنال
إسراء أشرف

يستعد أرسنال لمواجهة فولهام اليوم السبت، في ديربي لندن المرتقب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يقود الفريق المدرب الإسباني ميكيل آرتيتا.

ويقدم أرسنال هذا الموسم أداءً متميزًا يعكس نضجًا كرويًا ملحوظًا لم يشهده النادي منذ سنوات، حيث يتربع على صدارة الترتيب برصيد 16 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على ليفربول حامل اللقب. ويتميز الفريق بدفاعه الصلب الذي استقبل فقط ثلاثة أهداف خلال سبع مباريات، مما يجعله الأفضل في الدوري حتى الآن.

رغم البداية القوية، يعاني آرسنال من غياب عدة لاعبين أساسيين بسبب الإصابات، من بينهم البرازيلي جابريال جيسوس والألماني كاي هافرتز، إلى جانب أسماء أخرى مؤثرة.

ويضاف إلى ذلك غياب النرويجي مارتن أوديجارد، قائد الفريق ولاعب الوسط، الذي تعرض لإصابة في الرباط الجانبي للركبة اليسرى خلال مواجهة وست هام يونايتد الأخيرة قبل التوقف الدولي. وتشير التقارير إلى أن أوديجارد لن يعود إلى الملاعب قبل نهاية فترة التوقف الدولي في نوفمبر المقبل.

ويأمل أرسنال في تجاوز هذه التحديات والحفاظ على موقعه المتقدم في جدول الدوري عندما يلتقي بفولهام، في مباراة يتطلع من خلالها لتعزيز تصدره والتأكيد على قوته هذا الموسم.

آرسنال أرسنال فولهام الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

ترشيحاتنا

مدحت صالح

مهرجان الموسيقى العربية .. مدحت صالح وعمرو سليم يشعلان النافورة.. ونادية مصطفى تتألق

زيلينسكي وترامب

زيلينسكي يضع أمام ترامب أهدافا داخل روسيا | ايه الحكاية؟

صورة أرشيفية

الانفجار العكسي يلوح في الأفق.. دراسة تكشف موعد انهيار الكون وعودة كل شيء إلى نقطة البداية

بالصور

بورش تحصل على براءة اختراع لمحرك W12 مجنون

بورش
بورش
بورش

شركة شهيرة تسجل 120 عملية استدعاء بسبب عيوب سياراتها

فورد
فورد
فورد

بعد إنتاجها رولز رويس .. شركة صينية تصنع سيارة بنتلي مقلدة بسعر أرخص

بنتلي
بنتلي
بنتلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد