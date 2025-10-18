آرسنال يبحث عن فوز جديد أمام فولهام لتأمين صدارة البريميرليج

يستعد أرسنال لمواجهة فولهام اليوم السبت، في ديربي لندن المرتقب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يقود الفريق المدرب الإسباني ميكيل آرتيتا.

ويقدم أرسنال هذا الموسم أداءً متميزًا يعكس نضجًا كرويًا ملحوظًا لم يشهده النادي منذ سنوات، حيث يتربع على صدارة الترتيب برصيد 16 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على ليفربول حامل اللقب. ويتميز الفريق بدفاعه الصلب الذي استقبل فقط ثلاثة أهداف خلال سبع مباريات، مما يجعله الأفضل في الدوري حتى الآن.

رغم البداية القوية، يعاني آرسنال من غياب عدة لاعبين أساسيين بسبب الإصابات، من بينهم البرازيلي جابريال جيسوس والألماني كاي هافرتز، إلى جانب أسماء أخرى مؤثرة.

ويضاف إلى ذلك غياب النرويجي مارتن أوديجارد، قائد الفريق ولاعب الوسط، الذي تعرض لإصابة في الرباط الجانبي للركبة اليسرى خلال مواجهة وست هام يونايتد الأخيرة قبل التوقف الدولي. وتشير التقارير إلى أن أوديجارد لن يعود إلى الملاعب قبل نهاية فترة التوقف الدولي في نوفمبر المقبل.

ويأمل أرسنال في تجاوز هذه التحديات والحفاظ على موقعه المتقدم في جدول الدوري عندما يلتقي بفولهام، في مباراة يتطلع من خلالها لتعزيز تصدره والتأكيد على قوته هذا الموسم.