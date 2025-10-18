وفد إسباني يزور مدينة العلمين الجديدة لبحث فرص التعاون والاستثمار

أكد الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، أن المهندس محمد خليل، نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، استقبل اليوم، السبت، وفدا من دولة إسبانيا، وذلك بحضور عدد من معاوني رئيس الجهاز ومهندسي الإدارات المختلفة.

وأوضح رئيس الجهاز أنه فى بداية الزيارة تم عقد اجتماع بمقر الجهاز، جرى خلاله استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالمدينة وبحث فرص التعاون والاستثمار في القطاعات السكنية والسياحية والخدمية.

وقال رئيس الجهاز، إنه عقب الاجتماع، قام الوفد بجولة ميدانية شملت أبراج LD00، برفقة مهندسي الجهاز ومهندسي الشركة المنفذة، حيث تفقدوا الأعمال من الداخل والخارج واطلعوا على نسب التنفيذ وجودة التشطيبات.

وأضاف الدكتور محمد خلف الله أن مدينة العلمين الجديدة تمثل نموذجًا حديثًا للتنمية العمرانية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجهاز يرحب بجميع المستثمرين والوفود الراغبين في التعرف على فرص الاستثمار ومتابعة حجم الإنجاز الذي تشهده المدينة.

يأتى ذلك فى ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها، وكذا توفير جميع الخدمات الضرورية، والعمل على جذب الإستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين بمدينة العلمين الجديدة.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق، ذكر رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، أنه في إطار دعم التعاون الأكاديمي وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، استقبل جهاز مدينة العلمين الجديدة اليوم وفدًا من طلاب كلية الهندسة المعمارية بجامعة مايو، وذلك في زيارة ميدانية للتعرف على أحدث أساليب التصميم والتنفيذ بالمشروعات الجارية داخل المدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه كان في استقبالهم مسئولو العلاقات العامة بالجهاز.

وأضاف رئيس الجهاز أن الزيارة شملت جولة ميدانية في عدد من المشروعات السكنية والترفيهية بالمدينة، حيث تعرف الطلاب على تفاصيل تنفيذ إحدى الفيلات النموذجية المكونة من طابقين، واطلعوا على مكونات المشروع من واجهات معمارية، وأنظمة العزل، ومفاصل البناء، والسلالم الخرسانية والمعدنية، إلى جانب أعمال التكسية، والتشطيبات الداخلية والخارجية، والفتحات من أبواب ونوافذ.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه خلال الجولة، قدّم مهندسو المشروعات شرحًا تفصيليًا للطلاب حول مراحل التنفيذ، وأنواع المواد المستخدمة، وطرق معالجة التفاصيل المعمارية والإنشائية، ما أتاح لهم فرصة تطبيق ما يدرسونه عمليًا ومشاهدة النماذج المنفذة على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الزيارة تضمنت أيضا المرور على بعض المنشآت الخدمية والثقافية بالمدينة، حيث اطلع الطلاب على نماذج من التشطيبات الداخلية وأساليب توزيع الفراغات في القاعات والمباني العامة، مع التعرف على المواد المستخدمة داخل وخارج تلك المنشآت.

وفي ختام الزيارة، أعرب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المرافقون لهم عن تقديرهم لحسن الاستقبال والتنظيم، مؤكدين أن ما شاهدوه من دقة في التنفيذ وتكامل في التخطيط يعكس حجم الجهود المبذولة لتصبح مدينة العلمين الجديدة نموذجًا للتنمية العمرانية الحديثة في مصر.

وأكد الدكتور محمد خلف حرص الجهاز الدائم على دعم الزيارات التعليمية والميدانية لطلاب كليات الهندسة، لما تمثله من فرصة حقيقية لاكتساب الخبرات الميدانية والتعرف عن قرب على مشروعات الدولة القومية.

وشدد على أن المدينة تعد نموذجًا حيًا للتخطيط العمراني الحديث والتنمية المستدامة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.