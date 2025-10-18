قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تواصل جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وسط تصاعد التوترات
تعرف على العقوبات التأديبية داخل الجامعات بالقانون
منتخب السيدات لرفع الأثقال البارالمبي يحقق برونزية بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
رانيا المشاط تشارك في إطلاق مبادرة دولية لتعزيز الاستثمار في النظم الصحية
دوري أبطال إفريقيا| «جاب الله» يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف
ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء
السكة الحديد تسيّر الرحلة السادسة والعشرين لنقل السودانيين إلى وطنهم.. صور
الليلة .. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة"
موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40
طارق العريان: نستعد لتقديم ولاد رزق4 بأبطال جدد | خاص
إحالة البلوجر علياء قمرون إلى محكمة الجنايات لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء
محافظات

محافظ الوادي الجديد: حملات على المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

منصور ابوالعلمين

طالب اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز و القطاعات التنفيذية المعنية، بتكثيف حملات المتابعة والرقابة على مواقف سيارات الأجرة الإقليمية والداخلية؛ للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، وكذلك المرور على محطات الوقود وتعبئة الغاز، وذلك في إطار تنفيذ قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية وتحريك الأسعار لبعض المنتجات.

 شدّد المحافظ على ضرورة الالتزام بوضع الملصقات الخاص بخط السير والأجرة المقررة وفقًا للتعريفة الجديدة داخل المواقف وعلى السيارات، والإعلان عن أرقام تلقي شكاوى و بلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها، والتصدي لأي مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية .

أوضحت المحافظة أنه يمكن الإبلاغ عن وجود أي شكاوى تتعلق بمخالفة التعريفة الجديدة أو أسعار المنتجات البترولية من خلال هذه الأرقام :

غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة (أرضي 092/2925446 - واتساب 01009945477 )
إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين 01229840047
غرفة عمليات مديرية التموين 0922928959
الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة .

