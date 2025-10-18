محافظ الوادي الجديد: حملات على المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

طالب اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز و القطاعات التنفيذية المعنية، بتكثيف حملات المتابعة والرقابة على مواقف سيارات الأجرة الإقليمية والداخلية؛ للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، وكذلك المرور على محطات الوقود وتعبئة الغاز، وذلك في إطار تنفيذ قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية وتحريك الأسعار لبعض المنتجات.

شدّد المحافظ على ضرورة الالتزام بوضع الملصقات الخاص بخط السير والأجرة المقررة وفقًا للتعريفة الجديدة داخل المواقف وعلى السيارات، والإعلان عن أرقام تلقي شكاوى و بلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها، والتصدي لأي مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية .

أوضحت المحافظة أنه يمكن الإبلاغ عن وجود أي شكاوى تتعلق بمخالفة التعريفة الجديدة أو أسعار المنتجات البترولية من خلال هذه الأرقام :

غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة (أرضي 092/2925446 - واتساب 01009945477 )

إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين 01229840047

غرفة عمليات مديرية التموين 0922928959

الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة .