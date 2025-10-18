قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخماد نيران حريق سوبر ماركت بمنطقة موقف الزراعة بالمحلة .. صور
مصر تواصل جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وسط تصاعد التوترات
تعرف على العقوبات التأديبية داخل الجامعات بالقانون
منتخب السيدات لرفع الأثقال البارالمبي يحقق برونزية بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
رانيا المشاط تشارك في إطلاق مبادرة دولية لتعزيز الاستثمار في النظم الصحية
دوري أبطال إفريقيا| «جاب الله» يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف
ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء
السكة الحديد تسيّر الرحلة السادسة والعشرين لنقل السودانيين إلى وطنهم.. صور
الليلة .. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة"
موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40
طارق العريان: نستعد لتقديم ولاد رزق4 بأبطال جدد | خاص
إحالة البلوجر علياء قمرون إلى محكمة الجنايات لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طالبان: لن نرد على الهجمات الباكستانية الأخيرة احتراما لجهود الوساطة

ذبيح الله مجاهد
ذبيح الله مجاهد
هاجر رزق

صرح ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية بأن الحركة لن ترد على الهجمات الباكستانية الأخيرة، خلال المحادثات الجارية في الدوحة، مشيرًا إلى احترام جهود الوساطة التي تهدف إلى الحد من التوترات الحدودية.

وقال مجاهد إن طالبان: "تحتفظ بالحق في الرد على الهجمات الباكستانية لكنها أوقفت بشكل مؤقت العمليات العسكرية احترامًا لفريق التفاوض في الدوحة، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وأضاف أن القوات الباكستانية نفذت غارات جوية الليلة الماضية في إقليم باكتيكا جنوب شرق أفغانستان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين في منطقتي أورجون وبارمال.

حركة طالبان الدوحة الهجمات الباكستانية التوترات الحدودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يستقبل وزير خارجية المالديف ويؤكد استعداد الأزهر لتدريب أئمة المالديف في أكاديميته العالمية

الإمام الطيب يستقبل وزير خارجية المالديف ويؤكد استعداد الأزهر لتدريب أئمتهم

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يجتمع بمديري الجودة بالمناطق الأزهرية لبحث جاهزية المعاهد للاعتماد

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يجتمع بمديري الجودة بالمناطق لبحث جاهزية المعاهد للاعتماد

أكاديمية الاوقاف

الأوقاف تواصل تدريب الأئمة على التحول الرقمي بدورة جديدة في الحاسب الآلي

بالصور

رفع كفاءة المدن الجديدة بالعاشر من رمضان.. صور

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

مش بتعرف تفتح بوقك قوي .. أعراض غير متوقعة تكشف أورام الغدد اللعابية

اللعاب
اللعاب
اللعاب

طاجن بامية باللحمة المفرومة على طريقة الشيف علاء الشربيني.. طعم لا يُقاوم

طريقة عمل طاجن بامية باللحمة المفرومة
طريقة عمل طاجن بامية باللحمة المفرومة
طريقة عمل طاجن بامية باللحمة المفرومة

عشان تبقى في أمان..تجهيزات السيارة في فصل الشتاء

تجهيزات السيارة في فصل الشتاء
تجهيزات السيارة في فصل الشتاء
تجهيزات السيارة في فصل الشتاء

فيديو

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد