طالبان: لن نرد على الهجمات الباكستانية الأخيرة احتراما لجهود الوساطة

صرح ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية بأن الحركة لن ترد على الهجمات الباكستانية الأخيرة، خلال المحادثات الجارية في الدوحة، مشيرًا إلى احترام جهود الوساطة التي تهدف إلى الحد من التوترات الحدودية.

وقال مجاهد إن طالبان: "تحتفظ بالحق في الرد على الهجمات الباكستانية لكنها أوقفت بشكل مؤقت العمليات العسكرية احترامًا لفريق التفاوض في الدوحة، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وأضاف أن القوات الباكستانية نفذت غارات جوية الليلة الماضية في إقليم باكتيكا جنوب شرق أفغانستان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين في منطقتي أورجون وبارمال.