برلماني: الرياضة أمن قومي ووجه حضاري لمصر

قال النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، إن الجلسة الأولى للمجلس كانت جلسة إجرائية مخصصة لأداء القسم وتلاوة قرارات رئيس الجمهورية والهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن الأجواء كانت إيجابية وسط حضور واسع من الأعضاء الذين أبدوا حماسًا كبيرًا لبدء مهامهم النيابية.

مكانة الدولة عالميًّا

وأضاف أبو زهرة، خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز»، أن ملف الرياضة يحظى بأهمية خاصة داخل البرلمان، مؤكدًا أن الرياضة في مصر تعد أمنًا قوميًّا ووجهًا حضاريًّا يعكس مكانة الدولة عالميًّا، وأن كرة القدم باعتبارها اللعبة الشعبية الأولى لها دور بارز في توحيد المصريين وإظهار صورة مصر المشرفة، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بدعم الأبطال العالميين والأولمبيين في مختلف الألعاب.

فرص الدعم والرعاية

وأكد أنه سيعمل من خلال لجنة الشباب والرياضة على وضع آليات تُمكّن الرياضيين من أداء دورهم على أكمل وجه مع التركيز على تطوير البنية التحتية الرياضية وزيادة فرص الدعم والرعاية للموهوبين، مشيرًا إلى أن دوره النيابي لا يقتصر على المجال الرياضي فقط، وإنما يمتد إلى مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في خدمة المواطنين ودعم مسيرة التنمية الوطنية.