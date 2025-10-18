قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تتوقع وصول حجم التبادل التجاري مع الدول العربية إلى 50 مليار دولار
سعر الذهب مساء اليوم السبت 18-10-2025
وصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار العريش لصالح أهالي غزة
إخماد نيران حريق سوبر ماركت بمنطقة موقف الزراعة بالمحلة .. صور
مصر تواصل جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وسط تصاعد التوترات
تعرف على العقوبات التأديبية داخل الجامعات بالقانون
منتخب السيدات لرفع الأثقال البارالمبي يحقق برونزية بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
رانيا المشاط تشارك في إطلاق مبادرة دولية لتعزيز الاستثمار في النظم الصحية
دوري أبطال إفريقيا| «جاب الله» يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف
ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء
السكة الحديد تسيّر الرحلة السادسة والعشرين لنقل السودانيين إلى وطنهم.. صور
الليلة .. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة"
توك شو

برلماني: الرياضة أمن قومي ووجه حضاري لمصر

النائب مصطفى أبو زهرة
النائب مصطفى أبو زهرة
محمد البدوي

قال النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، إن الجلسة الأولى للمجلس كانت جلسة إجرائية مخصصة لأداء القسم وتلاوة قرارات رئيس الجمهورية والهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن الأجواء كانت إيجابية وسط حضور واسع من الأعضاء الذين أبدوا حماسًا كبيرًا لبدء مهامهم النيابية.

 مكانة الدولة عالميًّا

وأضاف أبو زهرة، خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز»، أن ملف الرياضة يحظى بأهمية خاصة داخل البرلمان، مؤكدًا أن الرياضة في مصر تعد أمنًا قوميًّا ووجهًا حضاريًّا يعكس مكانة الدولة عالميًّا، وأن كرة القدم باعتبارها اللعبة الشعبية الأولى لها دور بارز في توحيد المصريين وإظهار صورة مصر المشرفة، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بدعم الأبطال العالميين والأولمبيين في مختلف الألعاب.

فرص الدعم والرعاية

وأكد أنه سيعمل من خلال لجنة الشباب والرياضة على وضع آليات تُمكّن الرياضيين من أداء دورهم على أكمل وجه مع التركيز على تطوير البنية التحتية الرياضية وزيادة فرص الدعم والرعاية للموهوبين، مشيرًا إلى أن دوره النيابي لا يقتصر على المجال الرياضي فقط، وإنما يمتد إلى مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في خدمة المواطنين ودعم مسيرة التنمية الوطنية.

مصطفى أبو زهرة النائب مصطفى أبو زهرة البرلمان مجلس الشيوخ

