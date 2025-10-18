رسميا.. عصام الدين فريد يحصد جميع أصوات الأعضاء.. والعوضي وسعد وكيلا المجلس

قال إبراهيم عزت، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من مجلس الشيوخ، إن الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول عُقدت صباح اليوم، عقب صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعوة المجلس للانعقاد بكامل تشكيله، موضحًا أن الجلسة بدأت بأداء اليمين الدستورية لجميع الأعضاء، باعتبارها الجلسة الافتتاحية للدور الجديد، ثم جرى انتخاب رئيس المجلس ووكيليه وفقًا للائحة الداخلية.

وأضاف أن المستشار عصام الدين فريد فاز برئاسة مجلس الشيوخ لعام 2025 بالتزكية بعد حصوله على 299 صوتًا من إجمالي الأصوات دون وجود أي أصوات باطلة، ليقود المجلس لخمس سنوات مقبلة، كما فاز اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد بمنصبي وكيلي المجلس.

وأشار عزت إلى أن المستشار عصام الدين فريد تخرّج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1973، وتدرج في السلك القضائي حتى شغل رئاسة محكمة استئناف القاهرة للعام القضائي 2021–2022، قبل أن يحصد اليوم ثقة أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع.

الاقتراع السري في الداخل

وأوضح المراسل أن المجلس يضم 300 عضو، من بينهم 200 منتخبون عبر الاقتراع السري في الداخل والخارج، و100 عضو عيّنهم رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انتخاب رؤساء اللجان النوعية داخل المجلس، بعد جلسة استمرت نحو ثلاث ساعات بمقر المجلس في القصر العيني.