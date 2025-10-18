هالة صدقي مع يسرا وليلى علوي: عشرة العمر الصادق

نشرت الفنانة هالة صدقي صورة على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، تجمعهما بالفنانتين يسرا وليلى علوي خلال تواجدهم في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

وعلقت هالة صدقي على الصورة قائلة: "أحلى وأجمل أصحاب، هم دول عشرة العمر الصادق".

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن "نجوم سيني جونة الصاعدين"

وأعلن مهرجان الجونة السينمائي عن اختياراته لفئة النجوم الصاعدين ضمن برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة هذا العام، والذي يضم مجموعة من صُنّاع الأفلام الشباب الذين يعيدون صياغة ملامح السينما العربية والأفريقية المعاصرة.

اختيرت القائمة بعناية لتحتفي بأصوات سينمائية متفرّدة من مختلف أنحاء المنطقة، تجمع بين الثراء الفكري والقيمة الجمالية.

انطلق برنامج "سيني جونة للنجوم الصاعدة" خلال الدورة السابعة للمهرجان، ليعبّر عن التزام الجونة برعاية مستقبل السينما العربية والأفريقية، ويكرّم صُنّاع الأفلام الذين يشكّلون، بلغتهم السينمائية المتفردة، المشهد السينمائي في المنطقة.

يشارك جميع "نجوم سيني جونة الصاعدين" لهذا العام بأعمال ضمن المهرجان، سواء بأفلام داخل المسابقة أو خارجها، أو عبر مشاريع مرشّحة لمنح دعم ضمن برنامج سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، ما يثبت جودة الأسماء الصاعدة ويؤكد على التزام مهرجان بدعم المواهب العربية طوال مسيرتها الفنية.