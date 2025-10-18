برلمانية: اللجنة المصرية الإغاثية بغزة تجسد التزامنا الإنساني

أكدت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ مجلس النواب، أن الدور الذي تقوم به اللجنة المصرية الإغاثية في قطاع غزة يعكس التزام مصر الثابت تجاه دعم الشعب الفلسطيني، وتقديم العون الإنساني للأهالي في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة من اللجنة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة استمرار الدعم الإنساني والإغاثي بكل أشكاله.

وأشارت أبو السعد، فى بيان لها، إلى أن عمل اللجنة لا يقتصر على إيصال المساعدات فحسب، بل يمتد إلى تذليل العقبات أمام عودة الأهالي إلى منازلهم، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، بما يسهم في تخفيف المعاناة اليومية داخل القطاع، مؤكدة أن التحرك المصري في هذا الملف يحمل طابعًا إنسانيًا بقدر ما يعكس موقفًا وطنيًا ثابتًا من قضية فلسطين.

وقالت إن الجهود المصرية وحدها لا تكفي أمام حجم الدمار الذي لحق بالقطاع، مطالبة المجتمع الدولي، والمنظمات الإنسانية والإغاثية كافة، بضرورة دعم عمل اللجنة المصرية الإغاثية، والتنسيق معها لتكثيف المساعدات وتسهيل دخولها بشكل عاجل إلى المناطق الأكثر تضررًا.

وأضافت عضو مجلس النواب أن ما يحتاجه الفلسطينيون اليوم هو تحرك فعلي من الدول والمنظمات الدولية للضغط على إسرائيل لوقف مخططاتها الاستيطانية والاستعمارية التي لا تزال تهدد حياة المدنيين وتعرقل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، مؤكدة أن التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني لا يكون بالشعارات، وإنما بالفعل والدعم الميداني للمبادرات التي تعمل على الأرض من أجل إنقاذ الأرواح وإعادة الحياة تدريجيًا إلى القطاع.