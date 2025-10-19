قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء لمن يشعر أنه مرهق نفسيا وجسديا.. ردده يرزقك راحة البال

الدعاء
الدعاء
إيمان طلعت

دعاء لمن يشعر انه مرهق نفسيا وجسديا .. راحة البال والهدوء من أكثر متطلبات الإنسان في هذه الحياة، وعلى الرغم من صعوبة حدوث ذلك لأن الدنيا هي دار الشقاء بينما الآخرة هي دار الرخاء والراحة مثلما أخبرنا الحبيب المصطفى –صلى الله عليه وسلم- إلا أن الوصول إلى السعادة والراحة الكاملة تظل المطلب الأول لأي إنسان في هذه الدنيا سواء كان غنيًا أو فقيرًا سواء كان كبيرًا أو صغيرًا.

‏لما تحس انك مرهق ومستنزف نفسيًا أو جسديًا ادع هذا الدعاء

"اللهم تولني فيمن توليت، اللهم أرني عجائب قدرتك في تيسير أمري، حسبيَ الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو ربّ العرش العظيم، اللهم يا حيّ يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

دعاء فك الكرب والهم والحزن

 مَنْ يعاني الكرب والهّم والغم والدَيْن، يقول "لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".

ومن أصابه كرب وهم وغم عليه أن يردد بدعاء: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت».

وهناك الكثير من الأدعية لفك الكرب والهم منها "لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وأفوض أمري إلى الله إنى الله بصيرًا بالعباد".

3 أمور تحدث لك عند كثرة الاستغفار

نصحت دار الإفتاء المصرية، كل إنسان يشعر بالضيق ولديه مشاكل ويُعاني من كرب، بأن يُداوم على الاستغفار في كل وقت، منوهة بأن هناك 3 أمور تحدث له عند الاستغفار.

وقالت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه من كان في ضيق فليستغفر وسيجعل الله له من كل ضيق مخرجًا ومن كل هم فرجًا وسيرزقه من حيث لا يحتسب.

وأضافت أن الله يرفع العذاب عن الناس بالاستغفار، منوهة بأن من يريد زيادة ماله وأولاده فعليه الاستغفار، لقوله تعالى (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا).
الذكر إذا أصابك كرب فردد((اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت)).

دعاء فك الكرب والهم والحزن الاستغفار دعاء فك الكرب دعاء الهم والحزن

