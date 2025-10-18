قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

عقب أدائه اليمين الدستورية.. أبو زهرة: سنعمل على دعم التنمية وتحسين جودة حياة المواطن

مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أعرب النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، عن فخره بأداء اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الجديد للمجلس، مؤكدًا أن هذه اللحظة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل الوطني تتطلب تضافر الجهود من أجل خدمة الوطن والمواطن في إطار من المسؤولية والالتزام.

وقال "أبو زهرة" إن المرحلة القادمة تحتاج إلى فكر عملي ومبادرات واقعية تعزز من جهود الدولة في البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا أساسيًا في دعم السياسات العامة واقتراح الحلول التي تمس حياة الناس بشكل مباشر.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن أولوياته خلال الفترة المقبلة ستركز على ملفات التنمية المحلية والخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والمرافق، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد المحركات المهمة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضح "أبو زهرة" أن المواطن المصري هو محور أي عمل تشريعي أو رقابي، مشددًا على ضرورة أن يشعر المواطن بثمار الإصلاح والتنمية في حياته اليومية، قائلاً:"هدفنا أن يلمس المواطن الفرق في الشارع، في المدرسة، في المستشفى، وفي كل خدمة تقدم له".

وأكد النائب أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قطعت شوطًا كبيرًا في مسار التنمية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب استمرارية في الإنجاز ومتابعة دقيقة للتنفيذ، حتى تصل نتائج الإصلاح لكل بيت في مصر.

