أنجلينا جولي: يجب إعادة النظر في النظام الدولي لفهم ما يعيق مساعدة المواطنين بغزة

رأت النجمة العالمية أنجلينا جولي أنه حان الوقت لإعادة النظر في النظام الدولي والقانون الدولي لفهم ما يعيق مساعدة المواطنين في غزة وحول العالم، مشيرة إلى أنها قضية جوهرية.



وأشارت أنجلينا جولي - خلال مشاركتها على السجادة الحمراء في مهرجان روما السينمائي، الليلة الماضية - إلى أنها زارت اللاجئين الفلسطينيين لسنوات عديدة، موضحة أنها عاشوا في ظل التهجير القسري لعقود.



وقالت: "إن غزة تطرح سؤالا جوهريا، حيث نعمل على هذه القضايا منذ سنوات عديدة، والجميع يدرك أكثر من أي وقت مضى معاناة الناس حول العالم وما يجب فعله، وما هي أسس حقوق الإنسان، مثل حماية مستشفيات الأطفال والمساعدات الإنسانية ومنع استخدام الغذاء كسلاح، ولكن لا نلمس فرقا على أرض الواقع"، لافتة إلى أنه يتعين السؤال عن مدى عدم كفاءة هذه الأنظمة.



وحضرت أنجلينا جولي إلى مهرجان روما السينمائي لمواكبة عرض فيلم "كوتور" للمخرجة أليس وينوكور، الذي تلعب فيه دور البطولة.