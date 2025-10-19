موعد افتتاح المتحف المصري الكبير .. والفئات المسموح لها بحضور الحفل

تحولت زيارة المتحف المصري الكبير ، أو الكيان الأعظم في تاريخ المتاحف العالمية ، إلى حلم يراود ملايين السائحين والمصريين، خصوصا أنه يحتوى على كنوز مصر القديمة والحضارات الأخري، ويحمل تحت سقفه قاعات عرض عالمية، صممت خصيصاً ليستمتع الجمهور بقيمة التاريخ.

متى سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير

ويتسأل كثيرين عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير ، الذى آقره الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ليكون 1 نوفمبر المقبل، على أن يستقبل لمدة 3 أيام كبار القادة والرؤساء والملوك، ثم يعود إلى العمل للجمهور من 4 نوفمبر المقبل.



هل تم تأجيل المتحف المصري الكبير

لم يُعلن عن تأجيل المتحف المصري الكبير، بل وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، فإن 1 نوفمبر هو موعد الافتتاح، بحضور عدد من ملوك وملكات ورؤساء دول العالم.

كان قد تم تأجيل افتتاح المتحف في 3 يوليو الماضي بسبب الأحداث في قطاع غزة.

المتحف المصري الكبير



كم سعر تذكرة المتحف المصري الكبير 2025

ووفقا للأسعار المعلنة رسمياً للزيارات، من قبل المتحف المصري الكبير ، سواء للمصريين والأجانب والطلاب فإنها ستكون كالتالي:

- للمصريين: 200 جنيه

- الطلاب والأطفال وكبار السن «المصريين»: 100 جنيه.

- للعرب والأجانب: (25 دولارا) 1200 جنيه.

- الطلاب والأطفال «العرب والأجانب»: 600 جنيه

- غير المصريين المقيمين في مصر، بشرط تقديم إقامة مصرية سارية، ويتم محاسبتهم بنصف قيمة التذكرة المخصصة للأجانب.

- غير المصريين المتزوجين من مصريين وأبنائهم والعكس، يتم معاملتهم بنفس معاملة المصريين

- الزيارة خارج مواعيد العمل الرسمية (الفتح الخاص) تكون الرسوم 250 ألف جنيه لـ50 فردا، بالإضافة إلى إجمالي مقابل الدخول للأفراد كل حسب فئته، ويضاف 5 آلاف جنيه لكل فرد إضافي عن العدد المذكور.

- بالإضافة إلى تعديل مقابل الزيارة للزائر غير المصري خلال مواعيد العمل الرسمية ويومي الفتح المسائي بداية من تاريخ فتح قاعة توت عنخ آمون ومتحف مراكب خوفو للجمهور ليصبح 30 دولارا للفرد.



هل يمكن حضور افتتاح المتحف المصري الكبير

خصصت إدارة المتحف المصري الكبير ، حضور الحفل على الرؤساء والملوك والملكات وقادة العالم ، مع تخصيص أيضا 3 أيام لهم على أن يعقبها الافتتاح للجمهور يوم 4 نوفمبر المقبل.