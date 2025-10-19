مجلس إدارة نادي الشمس يشكر أعضاء الجمعية العمومية بعد الفوز في الانتخابات

أصدر مجلس إدارة نادي الشمس الرياضي برئاسة الدكتور أسامة أبوزيد بيانًا رسميًا، عبر فيه عن خالص الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية، تقديرًا لثقتهم الغالية ودعمهم بعد فوز المجلس في انتخابات النادي للدورة الجديدة 2025 – 2029.

وجاء نص البيان كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم،

في هذا اليوم الخالد من تاريخ نادينا العريق، يوم الجمعة الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥م، يسطر نادي الشمس الرياضي صفحة جديدة من صفحات المجد والإرادة والوعي، بعد أن عبرت الجمعية العمومية العظيمة عن إرادتها الحرة في مشهد انتخابي مشرف، يعكس روح الانتماء والمسؤولية التي تميز أبناء الشمس دائمًا.

إننا — نحن الدكتور أسامة أبوزيد رئيس نادي الشمس، وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين — نتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى أعضاء الجمعية العمومية الكرام، الذين جددوا الثقة ووضعوا أمانة النادي ومستقبله في أيدينا، مؤكدين أن هذه الثقة الغالية هي تكليف ومسؤولية، وليست تشريفًا أو مكسبًا شخصيًا.

لقد أثبتم — يا أبناء الشمس — أن ناديكم ليس مجرد كيان رياضي واجتماعي، بل بيت كبير يضم كل أبناء الوطن تحت راية واحدة، عنوانها الوفاء والانتماء والعطاء.

ولقد جاء هذا اليوم تتويجًا لمسيرة من العمل الجاد والإنجاز الحقيقي، ودليلًا جديدًا على أن وعي الأعضاء هو صمام الأمان للمستقبل، وأن إرادتهم الحرة لا تُشترى ولا تبدل، لأنها تستمد قوتها من الإيمان بالمصلحة العليا للنادي.

إننا نجدد العهد أمامكم وأمام الله بأن نكون على قدر المسؤولية، أمناء على الثقة، مخلصين في العمل، واضعين مصلحة نادي الشمس فوق كل اعتبار.

وسنواصل ما بدأناه من مشروعات تطويرية وتنموية شاملة، وسنطلق مبادرات جديدة في مجالات الرياضة، والثقافة، والفكر، والخدمة المجتمعية، والشباب، لتبقى الشمس منارة مضيئة ومثالًا في الريادة والتميز والإدارة الرشيدة.

نعدكم بأن يظل بابنا مفتوحًا للجميع، وأن يظل الحوار أساس العمل، وأن تكون الشفافية مبدأً لا حياد عنه، فالنادي ملك لأبنائه جميعًا، والنجاح لا يصنعه فرد بل تصنعه الإرادة الجماعية والإيمان بالمصلحة العامة.

وفي هذا المقام الوطني الرفيع، نتوجه بخالص الشكر والعرفان والتقدير إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الملهم، وصاحب الرؤية الوطنية العميقة، وباني نهضة الدولة المصرية الحديثة، الذي جعل من دعم الشباب والرياضة والثقافة ركيزةً أساسية لبناء الإنسان المصري الواعي، القادر على صناعة المستقبل.

لقد جسد فخامة الرئيس النموذج الأسمى في القيادة الحكيمة والإرادة الصلبة، التي لا تعرف المستحيل، مؤمنًا بأن الأمم تبنى بسواعد أبنائها، وبعقول شبابها، وبقوة مؤسساتها الوطنية.

ونعاهد فخامتكم — من على أرض نادي الشمس الرياضي — أن نكون دائمًا على نهجكم، عاملين بصدقٍ وإخلاصٍ لتجسيد رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان وتنمية وعيه، وتخريج أجيالٍ ترفع راية مصر عالية في كل الميادين الرياضية والثقافية والاجتماعية.

كما نتوجه بخالص التقدير إلى معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على ما يقدمه من دعمٍ ورعايةٍ متواصلةٍ للرياضة المصرية والأندية الجماهيرية الكبرى، وعلى ما يبذله من جهدٍ في تطوير البنية التحتية الرياضية وفتح آفاق جديدة أمام شباب مصر في ميادين التفوق والابتكار.

لقد كان معاليه خيرَ داعمٍ وسندٍ لمسيرة نادي الشمس، وشريكًا في نجاحاته، ومؤمنًا بقدرة هذا النادي العريق على مواصلة التميز والعطاء.

وفي الختام، نتوجه بخالص الامتنان لكل من شارك وساهم في هذا العرس الديمقراطي الراقي، من أعضاء وموظفين وعاملين وإعلاميين، ولكل من دعم وسهر وساهم في أن تخرج انتخابات نادي الشمس بهذه الصورة المشرفة التي تليق بتاريخه ومكانته.

حفظ الله نادي الشمس، بيت العائلة المصرية، ورمز النور والعطاء، وحفظ الله مصرنا الغالية، ووفق قائدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لما فيه خير الوطن والمواطنين.