أحمد موسى: تكريم الرئيس السيسي لأبطال أكتوبر مشهد وطني يجسد الوفاء والعزة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مشهد تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبطال حرب أكتوبر المجيدة خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة اليوم، يعد من أعظم المشاهد الوطنية التي تجسد روح الوفاء والعرفان لأبطال النصر الذين سطروا بدمائهم وتضحياتهم ملحمة العزة والكرامة في تاريخ مصر الحديث.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الرئيس السيسي حرص على حضور جميع الأبطال الـ11 المشاركين في الحرب برفقة عائلاتهم، معتبرًا ذلك أقل تقدير من الدولة المصرية لهم على ما قدموه للوطن من بطولات لا تنسى.

وأضاف الإعلامي: «بكون سعيد جدًا لما أقابل أبطال حرب أكتوبر، وعلى رأسهم الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، واللواء أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق، واللواء طيار أحمد فهمي محمد زكي، أنا فخور بيهم وباللي عملوه من 52 سنة، والرئيس السيسي وكلنا كنا مبسوطين النهارده، مافيش فرق بين مقاتل أو لواء أو مشير، كلهم أبطال مصر».

كما وجه موسى التحية إلى هيئة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة ووزارة الشباب والرياضة على التنظيم المتميز للاحتفالية، مشيدًا بما تضمنته من فقرات فنية وغنائية وطنية عبرت عن روح أكتوبر، ورسخت قيم الانتماء والعزة والفخر الوطني.

واختتم موسى حديثه مؤكدًا أن تكريم الأبطال الأحياء رسالة قوية من الدولة المصرية تؤكد أن مصر لا تنسى أبناءها الذين دافعوا عن ترابها، وأن روح أكتوبر ستظل حية في وجدان الشعب المصري جيلاً بعد جيل.