لجنة الحكام تنظم معسكرا تثقيفيا بمشاركة 30 محكمة





انطلق اليوم بمركز المنتخبات الوطنية، معسكر مغلق لإعداد وتثقيف وتنشيط المحكمات المصريات بمشاركة 30 محكمة منهن 15 محكمة ساحة ، 15 مساعدة ، بحضور الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذى للاتحاد ، اوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية ، ووجيه احمد نائب رئيس اللجنة.

يأتى ذلك فى إطار رفع الكفاءة الفنية والبدنية للمحكمات المصرية ، حيث يهدف أوسكار رويز رئيس اللجنة الرئيسية إلى خلق دوافع جديدة لدى المحكمات بالإضافة إلى التثقيف والتنشيط.

يستمر المعسكر لمدة 3 أيام ويحاضر فيه أوسكار رويز وهيام بركه عضو اللجنة ومسئولة ملف التحكيم النسائى.

يتضمن برنامج المعسكر مراجعة قانون اللعبة واختبارات فيديو تيست والتعليمات الفنية الخاصة بسرعة اتخاذ القرارات الصحيحة والسريعة، وتقليل الأخطاء التحكيمية، وتعزيز الثقة بالنفس بهدف تحسين قدراتهن.

كما يتضمن المعسكر تدريبات عملية داخل ملاعب المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر.

وقد سبق المعسكر الرئيسى الذى انطلق اليوم ، تدريبات عملية للمحكمات بالاسكندريه والبحيرة والقاهرة