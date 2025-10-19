الغندور: الزمالك لو لم يتم حل مشاكله المالية أقرب وقت هيكون معرض للتراجع في المستوي

علق الإعلامي خالد الغندور علي الأزمة المالية الأخيرة الي تعرض لها نادي الزمالك .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزمالك لو لم يتم حل مشاكله المالية اقرب وقت هيكون معرض للتراجع في المستوي ".

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري موعد مواجهة الزمالك وبيراميدز في الدور نصف النهائي من البطولة، والمقرر إقامتها يوم الخميس 6 نوفمبر المقبل على ملعب ستاد آل نهيان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، و9:15 مساءً بتوقيت أبو ظبي، في لقاء مرتقب يجمع بين الفريقين بحثًا عن بطاقة التأهل إلى النهائي.

ويشارك في النسخة الحالية من كأس السوبر المصري أربعة أندية هي:

الأهلي (بطل الدوري المصري)، الزمالك (بطل كأس مصر)، سيراميكا كليوباترا (بطل كأس الرابطة)، وبيراميدز (وصيف الدوري).