اللي خان هيخون تاني| أحمد موسى: اللي شتم الجيش في 2011 مش هصدقه ولو طاف الكعبة
صندوق النقد: توقعات بنمو اقتصاد إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 4.1 % في 2025
وزير الأوقاف يستقبل وزير خارجية المالديف لبحث تعزيز التعاون الدعوي والتدريبي
للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل بسبب فيديوهات منافية للآداب
أحمد موسى: نتنياهو لن يستمر في عملية السلام ويريد العودة للحرب وغلق المعابر
أحمد شوبير: ليفربول في أزمة حقيقية.. والموسم مهدد بأن يكون للنسيان
الأهلي براند.. ياسين منصور: الأحمر يستحق اللعب في أوروبا
خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025.. دليلك الشامل
أحمد موسى: على مدار 40 سنة لم تهتم فرنسا بتأمين متحف اللوفر
تعرف علي برنامج الأهلي استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندري
بقوة 737 حصانًا.. انطلاق الوحش الصيني BYD ليوبارد 8
بعد سرقة متحف اللوفر.. أحمد موسى: المخدرات والآثار أسرع حاجتين يحققوا ربح سريع
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

كأس السوبر المصري.. مواجهة مرتقبة بين الزمالك وبيراميدز

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
منتصر الرفاعي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري موعد مواجهة الزمالك وبيراميدز في الدور نصف النهائي من البطولة، والمقرر إقامتها يوم الخميس 6 نوفمبر المقبل على ملعب ستاد آل نهيان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، و9:15 مساءً بتوقيت أبو ظبي، في لقاء مرتقب يجمع بين الفريقين بحثًا عن بطاقة التأهل إلى النهائي.

ويشارك في النسخة الحالية من كأس السوبر المصري أربعة أندية هي:

الأهلي (بطل الدوري المصري)، الزمالك (بطل كأس مصر)، سيراميكا كليوباترا (بطل كأس الرابطة)، وبيراميدز (وصيف الدوري).

ويُذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، والتي أقيمت أيضًا في دولة الإمارات، بعد فوزه على بيراميدز في المباراة النهائية. 

الزمالك بيراميدز الزمالك وبيرامبدز كأس السوبر المصري

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

نتنياهو

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

الاهلي

إسلام صادق يثير الجدل بشأن مدرب القلعة الحمراء الجديد توروب

كيت بلانشيت

تفاصيل تكريم كيت بلانشيت في مهرجان الجونة السينمائي

هشام عطوة

نقابة المهن التمثيلية تهنئ المخرج هشام عطوة برئاسة قطاع المسرح

رامي صبري والشامي واحمد سعد

صوت الغنا واحد .. طرح الأغنية الدعائية لبرنامج the voice

بالصور

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

شريهان

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من شلتوت إلى الطيب .. الأزهر ومنهج الإيمان بالتعددية المذهبية

