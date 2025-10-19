أبو العروسة.. هشام عادل وتفاصيل فرح ابنته الشهير ومتطلبات الجيل الجديد

في أول ظهور لـ "أبو العروسة" التي أثارت الجدل على السوشيال ميديا ، حل د. هشام عادل استاذ طب وجراحة العيون، ضيفًا على الإعلامي الدكتور عمرو الليثي.. “واحد من الناس” المذاع عبر قناة الحياة.

وقال ان الجيل الجديد مختلف عن جيلنا واصبح له متطلبات وله طريقة مختلفة في الفكر ، وقال تعليقا عليي فرح ابنته الذي اثار الجدل عبر السوشيال ميديا ، مضيفا ان ٨٠ ٪؜ من تفاصيل الفرح لم اكن اعلم بها و٢٠ ٪؜ كانت مفاجأة مني ومنها اغنية قدمتها لها في الفرح من كلمات اختها هبه

وعن تورتة الفرح، تابع أنه كانت فكرة جديدة وكانت تتكون من قطع كثيرة وهائلة من الفراخ وكانت مفاحأة لي وللمدعوين ، وفي خلال ربع ساعة خلصت ، وكانت فرحة كبيرة

واضاف عن الانتقادات التي وجّهت للفرح وللعروسة وهل كان مقصود ان يكون الفرح ترند وعلي السوشيال ميديا اجاب لا ، ولم نكن نريد ان ننشر الموضوع وكان مقتصر علي المدعوين وكانت هناك شركة سوشيال ميديا والعروسة دينا كانت مسئولة عن هذا الامر وهناك المشاهير تجد ان كل الناس تتابع اخبارها

واكمل أن هناك نوعين من الناس نوع ايجابي ونموه آخر ينتقد عشان يكون زيك ولم التفت الي هذه الانتقادات ولا اكترث لها