رضا عبد العال: فوز الزمالك على ديكيداها وهمي

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن الفوز الكبير الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على حساب نظيره ديكيداها الصومالي بسداسية نظيفة "خادع ووهمي" ، ولا يمكن القياس عليه وتقييم لاعبي الأبيض من خلاله.

وحقق الزمالك فوزاً كبيراً على ديكيداها الصومالي بسداسية نظيفة على ستاد السلام ، أمس الأول السبت ، ضمن منافسات ذهاب دور ال 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN:



فوز الزمالك على ديكيداها الصومالي ، أمر طبيعي وليس مؤشراً لأي تطور في الأداء والنتائج تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق في مباريات الدوري الممتاز ، فالفريق الصومالي متواضع للغاية وليس اختباراً حقيقياً للاعبي الأبيض والجهاز الفني.

وتطرقَ رضا عبد العال للحديث عن تتويج فريق بيراميدز ببطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي ، قائلاً:

بيراميدز استحق الفوز على نهضة بركان والتتويج بلقب السوبر الإفريقي ، وهو "البعبع الجديد" للأهلي والزمالك ، وبات منافساً قوياً في أي بطولة يشارك بها ، بل المرشح الأوفر حظاً للتتويج بها.