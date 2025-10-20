قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟
أسعار الحديد اليوم الإثنين 20-10-2025 محليا وعالميا
مراقب برج ينقذ سيدة من الموت أسفل عجلات قطار بمزلقان مغاغة في المنيا
نهائي مونديال الشباب.. المغرب يضاعف التقدم أمام الأرجنتين
نهائي كأس العالم للشباب..هدف مغربي مبكر في مرمى الأرجنتين
رئيس كولومبيا يرد على ترامب: لست من رجال الأعمال ولا تجار المخدرات
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025
رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف
إسرائيل تخرق الهدنة في غزة وتقصف خان يونس
انطلاق اجتماع اللجان المتخصصة لمناقشة التحول الرقمي والتشريعات والتمويل وتطوير الصحافة.. اليوم
تجاهل فيريرا.. كواليس استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك
الحوثيون يحتجزون ممثل يونيسف باليمن ضمن 20 موظفا بالأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير عن مباراة شباب المغرب والأرجنتين: اجري أتفرج يا عزيزي

المغرب
المغرب
يمنى عبد الظاهر

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك


 

وكتب الدردير :" المغرب دلوقتي على موعد مع كتابة التاريخ امام الأرجنتين في نهائي كاس العالم للشباب ، الماتش مذاع على بي ان سبورت المفتوحه ، اجري أتفرج ياعزيزي ومتع نظرك بالمواهب وكرة القدم الحقيقيه اللي احنا محرومين منها عشان اللي عندنا مش كوره و عشان مفيش غير المغرب بصراحه اللي تخطى كل توقعاتنا ورفع من طموحنا ".


 


 

حقق منتخب المغرب إنجازًا تاريخيًا بالفوز على فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية في نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب ليضرب موعدًا مع الأرجنتين في المباراة النهائية.

وفاز المنتخب المغربي على فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية 5-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

في المقابل، تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم للشباب بعد فوز صعب على كولومبيا بهدف دون رد

أول تعليق من مدرب المغرب بعد التأهل للنهائي

من جانبه قال محمد وهبي مدرب المغرب في تصريحات نلقلتها صحيفة “البطولة” المغربية: "كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، كانت هناك لحظات قوية ولحظات ضعيفة، لكنا نجحنا في التعامل مع كل ذلك بشكل جيد، في الشوط الأول، شعرت أننا كنا نتحرك بعفوية زائدة قليلا".
وأضاف: "ضغطنا على المنتخب الفرنسي بشكل جيد، لكن كان علينا أن نهدأ، عانينا في الشوط الثاني لأننا بذلنا جهدا كبيرا في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني حافظنا على تركيزنا وهدوءنا وانتظرنا الفرص المناسبة".

وختم: "الآن نحن نستمتع بالصعود إلى المباراة النهائية، أشعر بالعاطفة لأن هذه لحظة تاريخية، لكننا نريد التتويج باللقب، عليها أن نهدأ بسرعة، سنذهب لننتزع الكأس نفس العقلية، إن شاء الله".

منتخب المغرب الأرجنتين نهائي كأس العالم للشباب المنتخب المغربي على فرنسا تأهل منتخب الأرجنتين مباراة المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته الكاملة

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته

ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

سلع- صورة أرشيفية

تغيير مواعيد فتح محال بقالي التموين.. قرارات مهمة لضمان وصول السلع لمستحقيها

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

مظاهرات ضد ترامب.. ملايين الأمريكيين في شوارع الولايات المتحدة

لا للملوك | مظاهرات ضد ترامب.. ملايين الأمريكيين في شوارع الولايات المتحدة

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تحرش عامل بكوافير حريمي بفتاة في التجمع

ترشيحاتنا

نائب الرئيس الأمريكي

نائب ترامب: لا بنية تحتية أمنية حاليا لضمان نزع سلاح حماس

يوسي كوهين

بعد رفض خوض الانتخابات.. رئيس الموساد يغلق الباب أمام تأسيس حزب جديد

ويتكوف وكوشنر

للمرة الثانية خلال أسبوع.. ويتكوف وكوشنر يغادران فلوريدا إلى إسرائيل

بالصور

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي

فيديو

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد