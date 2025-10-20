قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم تقديم مساعدات لقطاع غزة
بعد فاجعة التروسيكل ووفاة 7 تلاميذ.. وزير التعليم يزور أسيوط ويتفقد مدرسة قرية منقباد
شتائم ومشاداة.. تسريب تفاصيل اجتماع غاضب بين ترامب وزيلينسكي
بعد حادث دهس.. أول رد من مدرسة "خناقة طلاب الشيخ زايد"
مصر تواصل إرسال المساعدات إلى غزة وتستعد لبدء مرحلة الإعمار.. تفاصيل
اعلام إيراني: اجتماعات سرّية لاستئناف المحادثات النووية بين واشنطن وطهران
مصر تواصل الدعم الإغاثي لغزة.. وتستعد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار
صنعاء تشيّع رئيس الأركان اليمني بعد اغتياله بغارات الاحتلال الإسرائيلي
الحكومة تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها.. ومدبولي: بوابتنا إلى كفاءة مؤسسية شاملة
جثث مجهولة وآثار تعذيب.. أسرار صادمة من ملف المفقودين في غزة
التنظيم والإدارة: مسابقة جديدة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الري
شاهد .. المدارس تحرر إنذارات رسمية بالفصل للطلاب متكرري الغياب
مرأة ومنوعات

بعد انتشارها بين الأطفال.. طرق فعالة وآمنة لتهدئة الكحة في المنزل

ريهام قدري

شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في حالات الكحة بين الأطفال، خاصة مع تقلبات الطقس وتغير الفصول، ما جعل الأمهات يبحثن عن طرق فعّالة وآمنة لتهدئة السعال دون الإفراط في الأدوية.

ويؤكد الأطباء أن الكحة ليست مرضًا بحد ذاتها، بل هي رد فعل طبيعي من الجسم لطرد المهيجات أو البلغم من الجهاز التنفسي، لكن يمكن تخفيفها بوسائل بسيطة داخل المنزل، منها:

1. ترطيب الجو:
استخدام جهاز ترطيب الهواء أو وضع إناء به ماء دافئ في الغرفة يساعد على تقليل جفاف الحلق والممرات التنفسية.


2. العسل الطبيعي:
ملعقة صغيرة من العسل قبل النوم تهدئ السعال وتخفف تهيج الحلق، لكن لا ينصح بإعطائه للأطفال دون عمر السنة.


3. السوائل الدافئة:
تقديم مشروبات مثل الينسون أو النعناع أو شوربة الدجاج يساعد في تهدئة الحلق وتسهيل خروج البلغم.


4. رفع الرأس أثناء النوم:
يمكن وضع وسادة إضافية لرفع رأس الطفل قليلًا مما يقلل من نوبات الكحة الليلية.


5. الابتعاد عن المهيجات:

يفضل تجنب التدخين والعطور القوية والغبار في محيط الطفل لأنها تزيد من تهيج الجهاز التنفسي.

ويشدد الأطباء على ضرورة استشارة الطبيب إذا استمرت الكحة أكثر من أسبوعين أو صاحبها ضيق في التنفس أو ارتفاع في الحرارة، لتحديد السبب الدقيق وتلقي العلاج المناسب.

