بعد انتشارها بين الأطفال.. طرق فعالة وآمنة لتهدئة الكحة في المنزل

شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في حالات الكحة بين الأطفال، خاصة مع تقلبات الطقس وتغير الفصول، ما جعل الأمهات يبحثن عن طرق فعّالة وآمنة لتهدئة السعال دون الإفراط في الأدوية.

ويؤكد الأطباء أن الكحة ليست مرضًا بحد ذاتها، بل هي رد فعل طبيعي من الجسم لطرد المهيجات أو البلغم من الجهاز التنفسي، لكن يمكن تخفيفها بوسائل بسيطة داخل المنزل، منها:

1. ترطيب الجو:

استخدام جهاز ترطيب الهواء أو وضع إناء به ماء دافئ في الغرفة يساعد على تقليل جفاف الحلق والممرات التنفسية.



2. العسل الطبيعي:

ملعقة صغيرة من العسل قبل النوم تهدئ السعال وتخفف تهيج الحلق، لكن لا ينصح بإعطائه للأطفال دون عمر السنة.



3. السوائل الدافئة:

تقديم مشروبات مثل الينسون أو النعناع أو شوربة الدجاج يساعد في تهدئة الحلق وتسهيل خروج البلغم.



4. رفع الرأس أثناء النوم:

يمكن وضع وسادة إضافية لرفع رأس الطفل قليلًا مما يقلل من نوبات الكحة الليلية.



5. الابتعاد عن المهيجات:

يفضل تجنب التدخين والعطور القوية والغبار في محيط الطفل لأنها تزيد من تهيج الجهاز التنفسي.

ويشدد الأطباء على ضرورة استشارة الطبيب إذا استمرت الكحة أكثر من أسبوعين أو صاحبها ضيق في التنفس أو ارتفاع في الحرارة، لتحديد السبب الدقيق وتلقي العلاج المناسب.