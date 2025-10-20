موعد مباراة الشرطة العراقي والاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الشرطة العراقي نظيره الاتحاد السعودي، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتسلح الشرطة بقيادة مدربه المصري مؤمن سليمان، بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار القاري الأول هذا الموسم، وتحسين وضعه في جدول الترتيب.

في المقابل يتطلع الاتحاد في أول ظهور قاري تحت قيادة مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، لتجاوز سلسلة نتائجه السلبية على الصعيدين المحلي والقاري بتحقيق انتصار ثمين خارج الديار.

موعد مباراة الشرطة والاتحاد والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الشرطة والاتحاد في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد المدينة الدولي في بغداد.

وتذاع المباراة المرتقبة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق عصام الشوالي، والكأس 5 بتعليق خالد الحدي.

ويتصدر الهلال ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لكل من الأهلي والشارقة والوحدة وشباب الأهلي، و3 للغرافة، ونقطتين لكل من السد وتراكتور، ونقطة لكل من الدحيل والشرطة، في حين لا زال رصيد الاتحاد وناساف خالياً من النقاط.