إعلام غزة: الاحتلال ارتكب منذ انتهاء الحرب 80 خرقاً موثقاً
بعد تمويل بريطانيا للمواطنين اليهود.. مرصد الأزهر يدعو إلى حماية الجاليات الدينية
وزير النقل يتفقد مشروعات تطوير الطريق الدولي الساحلي.. ويعلن إنشاء طريق حر جديد
بعد خفض الفائدة.. شهادات البنك الأهلي تتصدر خيارات الاستثمار
تحرك 9 آلاف طن مساعدات عاجلة من الهلال الأحمر إلى غزة
اشتروا عقارات وسيارات.. 5 تجار مخدرات يغسلون 80 مليون جنيه
لست الأفضل.. تعليق مفاجئ من مدرب المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب
بعد انتخابه رئيسا لدولة بوليفيا.. من هو رودريجو باز ؟
تقدم أعمال إحلال قنطرة فم بحر مويس.. وسويلم يوجه بالحفاظ على الطابع الأثري
دار الإفتاء: المودة والرحمة أساس تماسك الأسرة واستقرار الزواج
روسيا: أي سلام في أوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع
الخطيب: نعمل على ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطيران والتجارة والخدمات اللوجستية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة الشرطة العراقي والاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الشرطة العراقي نظيره الاتحاد السعودي، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتسلح الشرطة بقيادة مدربه المصري مؤمن سليمان، بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار القاري الأول هذا الموسم، وتحسين وضعه في جدول الترتيب.

في المقابل يتطلع الاتحاد في أول ظهور قاري تحت قيادة مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، لتجاوز سلسلة نتائجه السلبية على الصعيدين المحلي والقاري بتحقيق انتصار ثمين خارج الديار.

موعد مباراة الشرطة والاتحاد والقنوات الناقلة

 

وتنطلق مباراة الشرطة والاتحاد في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد المدينة الدولي في بغداد.

وتذاع المباراة المرتقبة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق عصام الشوالي، والكأس 5 بتعليق خالد الحدي.

ويتصدر الهلال ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لكل من الأهلي والشارقة والوحدة وشباب الأهلي، و3 للغرافة، ونقطتين لكل من السد وتراكتور، ونقطة لكل من الدحيل والشرطة، في حين لا زال رصيد الاتحاد وناساف خالياً من النقاط.

المتهم

الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

خلال فاعليات الندوة بالعلمين

بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.. ندوة توعوية بمدينة العلمين الجديدة

اتوبيس بالكيلو 21

تشغيل 6 أتوبيسات جديدة بالكيلو 21 غربي الإسكندرية لتيسير حركة المرور

استمرار برامج التدريب المتنقلة للشباب والفتيات على المهن الحرفية والبيئية بأسيوط

استمرار برامج التدريب المتنقلة للشباب والفتيات على المهن الحرفية بأسيوط

بالصور

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

سيارة MG الكهربائية تعرض عائلة كاملة لحادث مميت بسبب عيب تصنيع

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

