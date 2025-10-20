«سيدات يد الأهلي» يواجه بترو أتلتيكو في نهائي بطولة إفريقيا

يواجه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي اليوم الاثنين ، في المباراة التي تجمع الفريقين بنهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، المقامة بالمغرب.

يدخل فريق سيدات يد الأهلي المباراة، وهو يأمل في الفوز على المنافس الأنجولي ، من أجل حصد لقب البطولة، وتحقيق إنجاز جديد لكرة اليد بالأهلي.

وتأهل سيدات يد الأهلي للمباراة النهائية ، بعد الفوز على فاب الكاميروني، بنتيجة 23 - 19، بنصف نهائي البطولة، بينما تأهل بترو أتلتيكو بعد فوزه على كالارا ياوندي الكاميروني بنتيجة 40 - 14.

وتضم بعثة سيدات يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من نوال خليل، ونصرة عيد، ورحمة محمد، ورنا راضي، وتقى كامل، وليلى حماد، وملك أحمد، وفرح حازم، وشهد الشواربي، وألاء صابر، وروان سعيد، وأمينة عاطف، وسهيلة خالد، ونوران خالد، وكاتالا إيزابيل، ودولوريس روزاريو.

ويضم الجهاز الفني لسيدات يد الأهلي كلًا من محمد عادل مديرًا فنيًا، وهشام عبد الوهاب مدربًا عامًا، ومحمد حسن موسى مدربًا، وصلاح الدين إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، وطارق رضوان مدير الفريق، وأميرة السيد عبد العال إداري الفريق، وألاء طلبة طبيبة الفريق، ومحمد كمال الدين محللًا فنيًا للمباريات، ومحمود فرج إخصائي الإعداد البدني والتأهيل، وتغريد طارق إخصائي التدليك، وندى راشد إخصائي تأهيل نفسي، وهدير أحمد إخصائي علاج طبيعي، وحبيبة هشام إخصائي علاج طبيعي.