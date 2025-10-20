قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تواصل إرسال المساعدات إلى غزة وتستعد لبدء مرحلة الإعمار.. تفاصيل
اعلام إيراني: اجتماعات سرّية لاستئناف المحادثات النووية بين واشنطن وطهران
مصر تواصل الدعم الإغاثي لغزة.. وتستعد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار
صنعاء تشيّع رئيس الأركان اليمني بعد اغتياله بغارات الاحتلال الإسرائيلي
الحكومة تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها.. ومدبولي: بوابتنا إلى كفاءة مؤسسية شاملة
جثث مجهولة وآثار تعذيب.. أسرار صادمة من ملف المفقودين في غزة
التنظيم والإدارة: مسابقة جديدة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الري
شاهد .. المدارس تحرر إنذارات رسمية بالفصل للطلاب متكرري الغياب
قائد الأركان الإيراني: نراقب تحركات العدو ونحن على أعلى درجات الجاهزية
وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر لتنس الطاولة بالإنجاز التاريخي
30 ألف طن سنوياً.. الحكومة تفتتح مصنع لتصدير الحاصلات الزراعية
إنتشار القمامة داخل مدرسة بالمرج.. والأهالي: ازاي عيالنا يقعدوا في المنظر ده؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم مذهل .. إطلاق هاتف Nuu B40 في الأسواق العالمية

هاتف Nuu B40
هاتف Nuu B40
لمياء الياسين

سارت Nuu على خطى Xiaomi بإطلاق هاتف ذكي بشاشة ثانوية خلفية. ورغم أن الشاشة الثانوية في هاتف Nuu B40 أصغر بكثير، إلا أنها لا تزال عملية، ومن المتوقع أن تُقلل من استخدام الشاشة الرئيسية الأكبر حجمًا بشكل ملحوظ.

هاتف Nuu B40 

على الجانب الآخر فبعد إطلاق هاتفي Xiaomi 17 Pro و Xiaomi 17 Pro Max ، أعلنت شركة أخرى عن هاتف ذكي بشاشة خلفية ثانوية يُدعى Nuu B40 5G، وهو ليس أرخص من هواتف Xiaomi الرائدة الجديدة فحسب، بل إنه متاح للشراء أيضًا في الولايات المتحدة.

هاتف Nuu B40 5G

يتميز هاتف Nuu B40 5G بشاشة AMOLED منحنية بدقة FHD+ مقاس 6.7 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 1100 شمعة. أما الشاشة الأصغر في الخلف، والتي تُطلق عليها Nuu اسم "شاشة Vista"، فهي أيضًا لوحة AMOLED بقياس 1.6 بوصة، ودقة 228 × 460، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 500 شمعة. تقع شاشة Vista بجوار الكاميرتين الخلفيتين في منطقة بارزة.
ويمكن استخدام شاشة اللمس الثانوية لوظائف متعددة. فهي تعرض الوقت والتاريخ (بخاصية التشغيل التلقائي)، وعناصر التحكم في التشغيل، وحالة الشحن، ومعاينات المكالمات والرسائل.

ميزات هاتف Nuu B40 
يعمل هاتف Nuu B40 بمعالج Dimensity 7025 من MediaTek ، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين 256 جيجابايت. لا يوجد أي ذكر لبطاقة MicroSD، مما يعني عدم إمكانية إضافة مساحة تخزين إضافية. يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، بينما يحتوي الجزء الخلفي على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. يتيح تطبيق الكاميرا للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرتين الأمامية والخلفية في آنٍ واحد. كما يحتوي على وضع احترافي، ويُمكّن المستخدمين من حفظ الصور بتنسيق RAW.

مواصفات هاتف Nuu B40 

يتميز هاتف Nuu B40 بشبكة واي فاي ثنائية النطاق، وبلوتوث 5.2، ودعم شريحتي اتصال، وماسح بصمة مدمج في الشاشة، ومنفذ USB 2.0 من النوع C. إلا أنه يفتقر إلى تقنية NFC ومنفذ صوت. 

يأتي الهاتف ببطارية 5000 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع السلكي بقوة 33 واط. ويعمل أيضًا بنظام أندرويد 15.

بسعر 299.99 دولارًا، يتوفر هاتف Nuu B40 للشراء الآن باللون الرمادي الداكن، وهو متوافق مع T-Mobile وMetro by T-Mobile وMint وUS Mobile وما إلى ذلك.

هاتف Nuu B40 هاتف ذكي الشاشة الرئيسية هواتف Xiaomi لوحة AMOLED

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

ترشيحاتنا

الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 21 مليون جنيه

الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 21 مليون جنيه

القبض على سائق استعرض بسيارتة بالإسكندرية

القبض على سائق استعرض بسيارته في الإسكندرية

القبض على مالك مطبعة بدون ترخيص بالمرج

القبض على مالك مطبعة بدون ترخيص في المرج

بالصور

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

سهر الصايغ
سهر الصايغ
سهر الصايغ

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

سيارة MG الكهربائية تعرض عائلة كاملة لحادث مميت بسبب عيب تصنيع

MG
MG
MG

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد