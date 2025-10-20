بتصميم مذهل .. إطلاق هاتف Nuu B40 في الأسواق العالمية

سارت Nuu على خطى Xiaomi بإطلاق هاتف ذكي بشاشة ثانوية خلفية. ورغم أن الشاشة الثانوية في هاتف Nuu B40 أصغر بكثير، إلا أنها لا تزال عملية، ومن المتوقع أن تُقلل من استخدام الشاشة الرئيسية الأكبر حجمًا بشكل ملحوظ.

هاتف Nuu B40

على الجانب الآخر فبعد إطلاق هاتفي Xiaomi 17 Pro و Xiaomi 17 Pro Max ، أعلنت شركة أخرى عن هاتف ذكي بشاشة خلفية ثانوية يُدعى Nuu B40 5G، وهو ليس أرخص من هواتف Xiaomi الرائدة الجديدة فحسب، بل إنه متاح للشراء أيضًا في الولايات المتحدة.

هاتف Nuu B40 5G

يتميز هاتف Nuu B40 5G بشاشة AMOLED منحنية بدقة FHD+ مقاس 6.7 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 1100 شمعة. أما الشاشة الأصغر في الخلف، والتي تُطلق عليها Nuu اسم "شاشة Vista"، فهي أيضًا لوحة AMOLED بقياس 1.6 بوصة، ودقة 228 × 460، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 500 شمعة. تقع شاشة Vista بجوار الكاميرتين الخلفيتين في منطقة بارزة.

ويمكن استخدام شاشة اللمس الثانوية لوظائف متعددة. فهي تعرض الوقت والتاريخ (بخاصية التشغيل التلقائي)، وعناصر التحكم في التشغيل، وحالة الشحن، ومعاينات المكالمات والرسائل.

ميزات هاتف Nuu B40

يعمل هاتف Nuu B40 بمعالج Dimensity 7025 من MediaTek ، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين 256 جيجابايت. لا يوجد أي ذكر لبطاقة MicroSD، مما يعني عدم إمكانية إضافة مساحة تخزين إضافية. يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، بينما يحتوي الجزء الخلفي على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. يتيح تطبيق الكاميرا للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرتين الأمامية والخلفية في آنٍ واحد. كما يحتوي على وضع احترافي، ويُمكّن المستخدمين من حفظ الصور بتنسيق RAW.

مواصفات هاتف Nuu B40

يتميز هاتف Nuu B40 بشبكة واي فاي ثنائية النطاق، وبلوتوث 5.2، ودعم شريحتي اتصال، وماسح بصمة مدمج في الشاشة، ومنفذ USB 2.0 من النوع C. إلا أنه يفتقر إلى تقنية NFC ومنفذ صوت.

يأتي الهاتف ببطارية 5000 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع السلكي بقوة 33 واط. ويعمل أيضًا بنظام أندرويد 15.

بسعر 299.99 دولارًا، يتوفر هاتف Nuu B40 للشراء الآن باللون الرمادي الداكن، وهو متوافق مع T-Mobile وMetro by T-Mobile وMint وUS Mobile وما إلى ذلك.