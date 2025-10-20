الأمين العام الجديد للشيوخ يجتمع بالعاملين لبحث آليات العمل

اجتمع المستشار أحمد عبد الغني عبد المجيد الامين العام لـ مجلس الشيوخ الجديد بالعاملين والباحثين القانونيين بالمجلس اليوم .وذلك عقب تسلمه مهام عمله رسميا ،خلفا للمستشار محمود إسماعيل عتمان ،و الذي تقدم باستقالته أمس الأول بعد اداء مهامه في الفصل التشريعي الأول للمجلس.

مراجعة كافة الإجراءات واللوجستيات المتعلقة بالجلسة البرلمانية

يعمل المستشار أحمد عبد الغني عبد المجيد الامين العام الجديد لمجلس الشيوخ في أول يوم رسمي له بالعمل تحت قبة البرلمان ، على مراجعة كافة الإجراءات واللوجستيات المتعلقة بالجلسة البرلمانية المقررعقدها يوم الأحد المقبل لانتخابات اللجان النوعية للمجلس.



كما سيلتقي الأمين العام لمجلس الشيوخ حتى الغد الثلاثاء ، طلبات اعضاء المجلس حال ابداء رغبة الانتقال من لجنة برلمانية لأخري ،وذلك قبل إجراء انتخابات اللجان النوعية لمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل لتشكيل هيئات مكاتب اللجان والتى تشمل اختيار رئيسا لكل لجنة برلمانية ووكيلين وأمينا للسر .



ومن المزمع أن تشهد الساعات القادمة أول لقاء بين رئيس مجلس الشيوخ الجديد المستشار عصام فريد والأمين العام للمجلس المستشار "عبد الغني"لترتيب تفاصيل العمل خلال الفصل التشريعي الثاني والذي بدأ مهامه رسميا يوم السبت الماضي بعد اداء أعضاء المجلس للقسم الدستوري وإجراء انتخابات هيئة مكتب المجلس .