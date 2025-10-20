برلماني: كلمة الرئيس السيسي خارطة وعي وطني تعيد روح أكتوبر في معركة البناء

قال النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، جاءت خارطة طريق جديدة لترسيخ الوعي الوطني وتعميق روح الانتماء، مؤكداً أنها جسدت وعي القائد وإيمان المقاتل ومسؤولية الزعيم الذي يحمل همّ الوطن وأحلام شعبه.

وأضاف النائب أحمد حافظ، أن حديث الرئيس السيسي تميز بالشفافية والمصارحة المعهودة، وجاء كوثيقة وطنية جديدة تستنهض الوعي الجمعي للمصريين، وتعيد إلى الأذهان قيم أكتوبر التي صنعت النصر بإرادة المصريين ووحدتهم وإيمانهم بوطنهم، موضحاً أن الرئيس قدّم قراءة شاملة ودقيقة للتحديات التي واجهتها الدولة منذ عام 2011 وحتى اليوم، كاشفاً عن حجم الصعاب والتضحيات التي تحمّلتها مؤسسات الدولة للحفاظ على كيانها واستقرارها.

الحرب ليست فقط بالسلاح لكنها بالوعي والعلم

وأشار النائب أحمد حافظ عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حديث الرئيس حول “الحرب ليست فقط بالسلاح، لكنها بالوعي والعلم والاقتصاد والإرادة” يعكس فلسفة الدولة المصرية الجديدة التي تقاتل في ميادين التنمية، وتبني الأوطان بسلاح المعرفة والعمل والإخلاص، مؤكدًا أن بناء المواطن الواعي أصبح أولوية وطنية لحماية مكتسبات الدولة من حروب الجيل الرابع التي تستهدف وعي الشعوب.

وأكد أحمد حافظ، أن الرئيس السيسي عندما تحدث عن تكلفة الحرب على الإرهاب وما قدمته مصر من دماء وأموال وأرواح طاهرة، إنما أعاد التذكير بملحمة الصمود المصري في وجه الإرهاب الأسود، ورسّخ في وجدان الأجيال الجديدة معنى أن الأمن لم يكن منحة بل ثمرة تضحيات جسام، دفعها أبناء الجيش والشرطة والقضاء بصدق وإخلاص.

وأضاف أن تكريم الرئيس لأبطال أكتوبر يؤكد وفاء القيادة السياسية لقيم التضحية والعطاء، وأن مصر لا تنسى رجالها الذين قدموا حياتهم لتظل رايتها مرفوعة، مشيراً إلى أن الندوة التثقيفية لم تكن مجرد احتفال بذكرى النصر، بل رسالة وعي وبناء وتجديد لعهد الانتماء في زمن تتشابك فيه التحديات وتتعاظم فيه المسؤوليات.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن رسائل الرئيس حملت دعوة صريحة لكل المصريين لتوحيد الصف والتمسك بروح أكتوبر في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى وعي وطني متجدد يتجاوز الانقسام، ويضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، حتى تظل مصر قوية قادرة على صناعة مستقبلها بإرادة أبنائها.