بمشاركة 60 شابًا وفتاة.. انطلاق مسابقة فنية في الرسم الفوري بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم "الإثنين"، المسابقة الفنية في الرسم الفوري، بمشاركة 60 شابًا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب على مستوى المحافظة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المسابقة تأتي في إطار دعم المواهب الفنية لدى النشء والشباب، وخلق بيئة محفزة للإبداع والتعبير الحر، مشيرًا إلى أن المديرية تولي اهتمامًا خاصًا بالأنشطة الفنية والثقافية التي تسهم في بناء الشخصية المتكاملة للشباب.

وأضاف وكيل الوزارة أن نتائج المسابقة أسفرت عن فوز يمنى فيصل طلعت من مركز التنمية الشبابية بدسوق بالمركز الأول، فيما جاءت أسماء محمد رضا من مركز شباب إسحاقة التابع لإدارة شباب كفر الشيخ في المركز الثاني، وعلياء عبد الغفار يوسف من مركز التنمية الشبابية بدسوق في المركز الثالث، أما المركز الرابع فكان من نصيب مريم سعد محمد من مركز شباب أبو غنيمة التابع لإدارة شباب سيدي سالم، بينما حصلت حنين أشرف فيصل من مركز شباب محلة موسى التابع لإدارة شباب كفر الشيخ على المركز الخامس.

أُقيمت فعاليات المسابقة بمقر مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تحت إشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، وبإشراف تنفيذي من صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب مدير المشروعات، ومن تنفيذ همت مصطفى مسؤولة النشاط الفني بالمديرية، وفريق عمل الإدارة.