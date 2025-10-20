المؤتمر: إطلاق صندوق الثقة متعدد المانحين يعكس ريادة مصر في دعم التنمية

أشاد المهندس محمد عبد الحميد، رئيس لجنة الاستثمار بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطلاق صندوق الثقة متعدد المانحين ضمن ميثاق مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، مؤكدًا أن الخطوة تعكس الدور المصري الرائد في دعم جهود التنمية وجذب الاستثمارات للقارة الأفريقية.

وأوضح عبد الحميد في تصريحات له اليوم، أن الصندوق يمثل آلية دولية مهمة لتحفيز الاستثمار الخاص وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول القارة وشركاء التنمية، مشيرًا إلى أن مصر كانت وما زالت في طليعة الدول الداعمة لمسار الإصلاح والتنمية في أفريقيا، من خلال مبادرات عملية تقودها القيادة السياسية لتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال.

وأشار رئيس لجنة الاستثمار إلى أن إطلاق الصندوق يتكامل مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الدولة مؤخرًا، والتي تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر إنتاجية وانفتاحًا على الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد المهندس محمد عبد الحميد، أن التحركات المصرية في المحافل الدولية تعزز مكانة مصر كقوة إقليمية فاعلة تعمل من أجل تنمية القارة الأفريقية ودعم استقرارها الاقتصادي.