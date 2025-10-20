قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تضم 16 فرعا.. فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته السابعة والخمسين

جمال الشرقاوي

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب عن إطلاق جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين لعام ۲۰۲٦، وبدء استقبال طلبات التقدم للجائزة خلال الفترة من ٢٦ أكتوبر الجاري وحتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥، يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً، عدا يومي الجمعة والسبت، وتبلغ قيمة كل جائزة خمسين ألف جنيه.

تُمنح الجائزة في ستة عشر فرعًا، تتوزع على النحو الآتي:

ثمانية مجالات أساسية هي: (النقد الأدبي، الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية،  كتاب الطفل،الكتاب العلمي "الذكاء الاصطناعي"، العلوم الإنسانية "التراث والهوية")، وذلك وفقا لتوصيات اللجنة الاستشارية العليا للمعرض، إضافة إلى مجالين مخصصين للشباب تحت سن ٣٥ عامًا، وهما: (الرواية، علوم المستقبل).

كما تُمنح ست جوائز أخرى بالتعاون مع عدد من الجهات الثقافية، وهي: جائزة أفضل كتاب في تحقيق التراث (بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية)، جائزة أفضل كتاب مترجم (بالتعاون مع المركز القومي للترجمة)، جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل (بالتعاون مع المركز القومي للترجمة)، جائزة أفضل كتاب في الفنون (بالتعاون مع أكاديمية الفنون)، جائزة أفضل ناشر مصري (بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين)، جائزة أفضل ناشر عربي (بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب).

الشروط والقواعد العامة للتقدم:

أن يكون العمل طبعة أولى ومن إصدار عام ٢٠٢٥، ويُثبت ذلك برقم الإيداع القانوني.

أن يكون المؤلف مصري الجنسية.

ألا يكون الكتاب مترجمًا، باستثناء أفرع الترجمة المخصصة.

أن يتقدم المؤلف أو الناشر بثلاث نسخ من الكتاب المرشح.

ألا يكون العمل قد حصل على أي جائزة أخرى.

ألا يتقدم للجائزة من فاز بها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وبالنسبة إلى فرع الشباب، يُقدَّم كتاب غير منشور من قبل، مكتوب على الكمبيوتر، وموقع من الكاتب.

طريقة التقديم:

تُقدَّم الأعمال إلى مقر الهيئة المصرية العامة للكتاب
(١١٩٤ كورنيش النيل – رملة بولاق – القاهرة)
إما شخصيًا أو عبر البريد المسجل.

على المتقدم أن يوقّع إقرارًا بأن الكتاب طبعة أولى (وفي حالة الشباب، إقرارًا بأن العمل ملكه ومسؤوليته الخاصة)، كما يتعهد كل متقدم – كبارًا أو شبابًا – بأن عمله لم يحصل على جائزة من قبل، ولم يفز بجائزة المعرض خلال السنوات الثلاث الماضية، على أن تُرفق مع الإقرار صورة من بطاقة الرقم القومي.

تُسلَّم الأعمال الخاصة بـ:

التراث في دار الكتب والوثائق القومية

الترجمة في المركز القومي للترجمة

الفنون في أكاديمية الفنون

ومن المقرر الإعلان عن أسماء الفائزين مع انطلاق فعاليات المعرض، ليُتاح للجمهور الاحتفاء بهم طوال أيام الدورة السابعة والخمسين.

