الليلة.. عمر خيرت يُحيي حفلًا كبيرًا في مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية

في واحدة من أقوى سهرات مهرجان الموسيقى العربية، يُحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت مساء اليوم، الإثنين 20 أكتوبر 2025، حفلًا موسيقيًا ضخمًا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، التي تُقام هذا العام تحت شعار "دورة أم كلثوم".

ينطلق الحفل في تمام الساعة 9 مساءً، وسط توقعات بحضور جماهيري كثيف ونفاد التذاكر، كما جرت العادة في حفلات عمر خيرت داخل الأوبرا.

ومن المنتظر أن يقدم خيرت خلال الحفل مجموعة من أشهر مؤلفاته الموسيقية التي ارتبط بها الجمهور المصري والعربي، من بينها: "ضمير أبلة حكمت"، و"الخواجة عبد القادر"، و"فيها حاجة حلوة"، و"ليلة القبض على فاطمة"، و"عارفة"، وغيرها من الأعمال التي تُعد علامات في تاريخ الموسيقى المعاصرة.

ويُعد حفل عمر خيرت واحدًا من أبرز محطات المهرجان هذا العام، والذي يشهد مشاركة نخبة من كبار الفنانين من مصر والعالم العربي، إلى جانب فعاليات فكرية وتكريم عدد من رموز الموسيقى والغناء.

وتأتي دورة هذا العام تكريمًا لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، حيث تحمل اسمها وتُخصص بعض الفعاليات لاستعراض إرثها الفني الخالد.