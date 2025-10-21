أستاذ بالقومي للبحوث: أي بحث علمي لابد أن يكون له مردود دولي مؤثر

أكد باسم سيد نبوي رئيس قسم العلوم الجيوفيزيائية بالمركز القومي للبحوث، أنه يجب أن يكون للأبحاث العلمية مردود دولي كي يدخل العالم في قائمة ستانفورد للتميز .



وقال باسم سيد في حواره على قناة " المحور "، :" عند العمل على أي بحث علمي يجب أن يستهدف أقوى المجلات العلمية الدولية للنشر فيها كي يكون بها استشهادات كبيرة ".

وتابع باسم سيد :" يجب أن يصل البحث العلمي لمستوى عالي من الاتقان والاحترافية كي يكون له تأثير عالمي ".



وأكمل باسم سيد :" العلماء يقومون بالاقتداء بالأبحاث العلمية القوية الأخرى "، مضيفا:" يمكن التعاون مع علماء آخرين في نقاط التقاء حتى وإن كانت التخصصات مختلفة ".

