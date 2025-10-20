نقيب المهندسين: أعددنا دراسة وافية لإعمار غزة على مرحلتين

أكد طارق النبراوي نقيب المهندسين، أن مصر هي الحامية للشعب الفلسطيني وتقدم الكثير لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة .

وقال طارق النبراوي في مداخلة هاتفية على قناة " تن "، :" مصر السند الأول للشعب الفلسطيني منذ 1948 وحتى الآن لحماية القضية الفلسطينية ".



وتابع طارق النبراوي :" تم تشكيل لجنة في نقابة المهندسين لإعادة إعمار غزة وهذه اللجنة قامت بعقد لقاءات وندوات علمية متخصصة للعمل على إعادة إعمار قطاع غزة ".



وأكمل طارق النبراوي :" أعددنا دراسة وافية لإعمار غزة على مرحلتين والمرحلة الأولى هو توفير المسكن المناسب لأهل غزة المشردين داخل القطاع ، والمرحلة الثانية هي مرحلة الإعمار والاستثمار ".



ولفت طارق النبراوي :" أصدرنا كتيب يضم وجهة نظر النقابة لإعادة إعمار قطاع غزة"، مضيفا:" لن يتم إعمار لغزة إلا بالمهندش والعمال والخامات المصرية ومصر مهيئة للقيام بدور إعمار غزة ".