إيطاليا ترغب في شراء أسلحة أمريكية لصالح أوكرانيا

أفادت وكالة بلومبرج الإخبارية نقلا عن مصادر مطلعة أن إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة في برنامج لشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا.

وأوضحت بلومبرج، أن إيطاليا أعربت عن استعدادها لدفع ثمن شراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا بموجب برنامج شراء خاص.

وأعلن وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو عن هذا الاقتراح في اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "الناتو" الأسبوع الماضي.

ووفقا لبلومبرج، عارضت إيطاليا في البداية المشاركة في برنامج الشراء، لكنها أعادت النظر في موقفها، ويعود ذلك جزئيا إلى مخاوف من تهميشها في حال لعب بعض حلفاء الناتو دورا رئيسيا في البرنامج.

علاوة على ذلك، أفادت الوكالة بأن إيطاليا شاركت بالفعل في العمل على ما لا يقل عن عشر حزم مساعدات لكييف وأشارت إلى أن روما، على وجه الخصوص، زودت أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي مثل نظام سامب/تي.