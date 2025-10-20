شيخ الأزهر يعزي الدكتور محمود مبروك في وفاة شقيقته

تقدَّم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور محمود مبروك، أستاذ جراحة العظام والإصابات بكلية الطب جامعة الأزهر، في وفاة شقيقته.

شيخ الأزهر يعزي الدكتور محمود مبروك

ودعا شيخ الأزهر المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنها فسيح جنَّاته، ويُلهم أسرتها وذويها الصبر والسُّلوان، مختتما “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ”.

شيخ الأزهر يعزي الدكتور أسامة العبد

وكان تقدَّم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، في وفاة شقيقته.

وسأل شيخ الأزهر المولى -عزَّ وجلَّ- بأن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنها فسيح جنَّاته، ويُلهم أسرتها وذويها الصبر والسُّلوان. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.