قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة محامى الإسكندرية.. قصة أب مات من الخوف على ابنه والرضيع يلحق به بعد ساعات
السودان يعلن إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي الأربعاء المقبل
هل في العسل زكاة؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي لأصحاب المناحل
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: والله ما أعرف محدش بلغني.. فيديو
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: محدش بلغني
متحدث وزارة الرياضة: إحالة ملف نادي الإسماعيلي إلى النيابة العامة بسبب مخالفات وفساد
وظائف حكومية جديدة.. اعرف شروط التعيين وفقا للقانون
جيش الاحتلال يعلن تسلم الصليب الأحمر جثمان محتجز إسرائيلي في غزة
أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 2025 لجميع الشركات
مش طالع بره| تفاصيل صادمة في أزمة إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز 2007
سرقة متحف اللوفر.. ما مصير المجوهرات التاريخية؟
أحمد موسى يهنئ المغرب بفوزها بكأس العالم للشباب ويشيد بالمنظومة الكروية القوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منشار ونافذة غرفة مقتنيات نابليون.. مفاجأة في واقعة سرقة متحف اللوفر

متحف اللوفر
متحف اللوفر
هاني حسين

علقت الدكتورة جيهان جادو عضو المجلس المحلي لمدينة فرساي بفرنسا، على سرقة متحف اللوفر في باريس .


وقالت جيهان جادو  في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور "، :"  مساحة متحف اللوفر كبيرة وهناك مداخل أساسية له".

وتابعت جيهان جادو :" لصوص متحف اللوفر دخلوا من أحد شبابيك المتحف في ظل عدم تواجد أمن او حراسة واللصوص كان معهم منشار آلي ودخلوا مباشرة على غرفة مقتنيات نابليون ".


واكملت جيهان جادو :"  سرقة متحف اللوفر تمت بشكل احترافي ومدروس ولم تتم بشكل عشوائي ".


ولفتت جيهان جادو :" سرقة متحف اللوفر في فرنسا فضيحة كبيرة والشعب الفرنسي غاضب جدا بسبب هذا الامر خاصة وأن الحكومة الفرنسية تهتم بالمتاحف بشكل كبير ، وهناك قصور أمني في تأمين متحف اللوفر ".

وتابعت جيهان جادو:" مقتنيات نابليون بونابرت لا تقدر بثمن وهناك غضب عارم في فرنسا ".

اللوفر متحف اللوفر فرنسا اخبار التوك شو باريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

ما هو عقد الزواج الشرعي

ما هو عقد الزواج الشرعي؟.. الإفتاء: تتآلف قلوب الأزواج بـ3 أمور

الأوقاف تعلن موعد الاختبارات الشفوية للمسابقة القرآنية والابتهالية

الأوقاف تعلن موعد الاختبارات الشفوية للمسابقة القرآنية والابتهالية بالقاهرة

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يعزي الدكتور محمود مبروك في وفاة شقيقته

بالصور

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

فريق Commanders MC
فريق Commanders MC
فريق Commanders MC

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

التصوير
التصوير
التصوير

أقل من 200 ألف جنيه.. سعر تويوتا كورولا مستعملة في ‏مصر

تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة

فيديو

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد