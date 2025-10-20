منشار ونافذة غرفة مقتنيات نابليون.. مفاجأة في واقعة سرقة متحف اللوفر

علقت الدكتورة جيهان جادو عضو المجلس المحلي لمدينة فرساي بفرنسا، على سرقة متحف اللوفر في باريس .



وقالت جيهان جادو في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور "، :" مساحة متحف اللوفر كبيرة وهناك مداخل أساسية له".

وتابعت جيهان جادو :" لصوص متحف اللوفر دخلوا من أحد شبابيك المتحف في ظل عدم تواجد أمن او حراسة واللصوص كان معهم منشار آلي ودخلوا مباشرة على غرفة مقتنيات نابليون ".



واكملت جيهان جادو :" سرقة متحف اللوفر تمت بشكل احترافي ومدروس ولم تتم بشكل عشوائي ".



ولفتت جيهان جادو :" سرقة متحف اللوفر في فرنسا فضيحة كبيرة والشعب الفرنسي غاضب جدا بسبب هذا الامر خاصة وأن الحكومة الفرنسية تهتم بالمتاحف بشكل كبير ، وهناك قصور أمني في تأمين متحف اللوفر ".

وتابعت جيهان جادو:" مقتنيات نابليون بونابرت لا تقدر بثمن وهناك غضب عارم في فرنسا ".