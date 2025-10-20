أحمد غنيم: مساحة عرض الآثار في المتحف المصري الكبير تعادل 4 ملاعب كرة.. فيديو

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، إن الرئيس السيسي قال إن المتحف هو هدية المصريين للعالم، وهو مشروع القرن الثقافي وأكبر متحف في العالم مخصص للحضارة المصرية القديمة.

وأضاف غنيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، أن المساحة المخصصة لعرض الآثار في المتحف المصري الكبير تساوي 4 أضعاف ملاعب كرة القدم.

وأوضح احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، ستكون لائقة بمصر وتجعل المصريين يشعرون بالفخر مع الحداثة المستخدمة في المتحف، وضيوف الاحتفالية من كل دول العالم لرؤية هذا العرس الثقافي الحضاري.

وأشار إلى أن البطل داخل المتحف هو الملك الذهبي الملك توت عنخ آمون، منوها أن المتحف فيه أكثر من جزء، فالساحة الخارجية فيها المسلة المعلقة وهي فريدة من نوعها للملك رمسيس الثاني وهي معلقة وليست عادية أي تقف بشكل مختلف.

وتابع: أول تمثال يقابل الزائرين في المتحف هو تمثال الملك رمسيس الثاني بالهيئة العظيمة له، صاحب ال80 طن وزن و17 متر طول، ثم مجموعة من التماثيل الأخرى العظيمة وبعض التماثيل الغارقة التي عثر عليها في البحر المتوسط.

ويطلع الزائر لرؤية الهرم ثم يتوجه إلى القاعات البالغ عددها 12 قاعة،