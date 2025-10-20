قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو أديب: ضيوف افتتاح المتحف المصري الكبير سيروا العجب العجاب
مُجاملة أم كفاءة.. وزارة الرياضة تكشف قراراتها بشأن مشادة لاعبي منتخب تنس الطاولة
تفاصيل اجتماع حسام حسن واتحاد الكرة بنجوم منتخب الناشئين قبل المونديال
وزير العمل: حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور
مشاجرة دموية داخل مدرسة بالمعصرة.. ومطالب بتدخل التعليم لوقف "إهمال الإشراف"
تحالف المعادن الحيوية.. الولايات المتحدة وأستراليا تطلقان استثمارات بـ53 مليار دولار
وفاة محامى الإسكندرية.. قصة أب مات من الخوف على ابنه والرضيع يلحق به بعد ساعات
السودان يعلن إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي الأربعاء المقبل
هل في العسل زكاة؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي لأصحاب المناحل
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: والله ما أعرف محدش بلغني.. فيديو
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: محدش بلغني
متحدث وزارة الرياضة: إحالة ملف نادي الإسماعيلي إلى النيابة العامة بسبب مخالفات وفساد
توك شو

أحمد غنيم: مساحة عرض الآثار في المتحف المصري الكبير تعادل 4 ملاعب كرة.. فيديو

محمد شحتة

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، إن الرئيس السيسي قال إن المتحف هو هدية المصريين للعالم، وهو مشروع القرن الثقافي وأكبر متحف في العالم مخصص للحضارة المصرية القديمة.

وأضاف غنيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، أن المساحة المخصصة لعرض الآثار في المتحف المصري الكبير تساوي 4 أضعاف ملاعب كرة القدم.

وأوضح احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، ستكون لائقة بمصر وتجعل المصريين يشعرون بالفخر مع الحداثة المستخدمة في المتحف، وضيوف الاحتفالية من كل دول العالم لرؤية هذا العرس الثقافي الحضاري.

وأشار إلى أن البطل داخل المتحف هو الملك الذهبي الملك توت عنخ آمون، منوها أن المتحف فيه أكثر من جزء، فالساحة الخارجية فيها المسلة المعلقة وهي فريدة من نوعها للملك رمسيس الثاني وهي معلقة وليست عادية أي تقف بشكل مختلف.

وتابع: أول تمثال يقابل الزائرين في المتحف هو تمثال الملك رمسيس الثاني بالهيئة العظيمة له، صاحب ال80 طن وزن و17 متر طول، ثم مجموعة من التماثيل الأخرى العظيمة وبعض التماثيل الغارقة التي عثر عليها في البحر المتوسط.

ويطلع الزائر لرؤية الهرم ثم يتوجه إلى القاعات البالغ عددها 12 قاعة،

